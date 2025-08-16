Le président du conseil municipal d'une localité frontalière au Liban-Sud essuie des tirs israéliens

L'armée israélienne a ouvert le feu en direction du président du conseil municipal de Mari, Salmane Abou el-Alaa, alors qu'il inspectait la zone frontalière de Abbassiyé, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.

« Pendant une tournée que j’effectuais en compagnie de membres du Conseil du Sud pour inspecter le village frontalier de Abbassiyé, les Israéliens ont tiré délibérément à proximité de nous, ce qui nous a obligés à interrompre notre tournée et quitter les lieux », a souligné l'élu auprès de notre publication.

Ces tirs interviennent alors que l'armée israélienne continue de violer la trêve conclue il y a près de neuf mois entre l'État hébreu et le Hezbollah. Dans ce contexte, un drone israélien a largué samedi une bombe sonore sur la localité de Kfar Kila, dans le caza de Marjeyoun, et sur le village de Ramiyé, dans le caza de Bint Jbeil. Un autre drone israélien a ciblé une pelleteuse à la périphérie de Aïtaroun, dans le caza de Bint Jbeil, du côté de la localité de Blida.

Katz apostrophe Aoun

Sur un autre plan, le ministre israélien de la Défense Israël Katz a adressé vendredi « un message direct » au président libanais Joseph Aoun. « Nous vous considérons avec le gouvernement libanais comme responsables directs du maintien de la souveraineté du Liban et de l’application de l’accord de cessez-le-feu. Nous ne reviendrons pas à la situation qui prévalait avant le 7 octobre et continuerons d’agir avec force contre toute violation », a-t-il souligné, peu après que l'armée israélienne a mené des frappes au Liban-Sud.

De son côté, le commandant en chef de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a inspecté vendredi le site de l'explosion samedi dernier d'un dépôt d'armes dans le caza de Tyr, qui avait tué six soldats de la troupe. « Aucune option ne s’offre à l’armée si ce n’est de continuer à accomplir son devoir face aux agressions répétées de l’ennemi israélien, car la sauvegarde de la patrie est une mission sacrée pour laquelle les sacrifices s’imposent », a-t-il souligné.

Les autorités libanaises ont dernièrement chargée l'armée libanaise d'élaborer un plan pour désarmer le Hezbollah, une décision que le parti chiite conteste vivement.