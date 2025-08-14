Budget 2026, fonds au Haut comité de secours et arriérés des entrepreneurs : le ministre Jaber multiplie les annonces

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a fait plusieurs annonces se rapportant à des sujets de finances publiques, selon un communiqué publié jeudi par son ministère au lendemain d'une réunion du Conseil des ministres consacrée à divers dossiers.

Le ministre a aussi présidé une réunion avec les hauts fonctionnaires concernés « pour examiner les dernières mesures liées à la préparation du budget 2026, afin de le présenter dans les délais constitutionnels ». Pour être dans le temps, le ministre des Finances doit transmettre avant fin août l'avant-projet de budget de l'année suivante afin qu'il soit examiné par le Conseil des ministres puis envoyé au Parlement.

Parmi les autres annonces, le ministre a d'abord indiqué qu'une première tranche de 200 milliards de livres libanaises provenant du Trésor public allait être allouée au Haut comité de secours « pour commencer à réparer les dégâts dans la banlieue sud de Beyrouth ». Il a aussi indiqué avoir été autorisé par le gouvernement à « signer un accord de prêt avec la Banque mondiale d’un montant de 250 millions de dollars américains destiné à la reconstruction des infrastructures dans les zones touchées par l’agression israélienne contre le Liban ».

M. Jaber a également rappelé que le Conseil des ministres avait approuvé mercredi « un projet de loi visant à ouvrir un crédit dans le budget de 2025 pour verser 12 millions de livres libanaises (134 dollars) par mois à tous les retraités du secteur public ». Il a considéré que «cette mesure, qui doit encore être entérinée par le Parlement, s'inscrit dans le cadre d’un processus visant à corriger les salaires et les rémunérations de l’ensemble des actifs et des retraités, de manière à les adapter aux conditions de vie et à la situation financière de l’État, tout en préservant l’équilibre et en garantissant la dignité des employés de ce secteur ».

Le ministre a enfin déclaré que le gouvernement avait approuvé un plan visant à régler les arriérés dus aux entrepreneurs exécutant des travaux pour le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), un sujet qui revient régulièrement sur la table. « Ces paiements seront échelonnés annuellement selon des versements convenus sur les plans financier et temporel, après des années de gel de ce dossier, qui avait entraîné le blocage de plusieurs projets vitaux », a ajouté le ministre, précisant que ce plan était « le résultat d'un accord entre son ministère, le CDR et le syndicat des entrepreneurs de travaux publics ».