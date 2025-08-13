Un mort et deux blessés dans des frappes israéliennes au Liban-Sud

Après deux jours relativement calmes, la tension est remontée au Liban-Sud. Mercredi, un drone israélien a visé une voiture avec deux roquettes entre les villages de Haris et Hadatha dans le caza de Bint Jbeil, faisant un mort, selon notre correspondant Mountasser Abdallah. Plus tôt le matin, un drone israélien a frappé un scooter circulant dans le nord du village de Zebqine, dans le caza de Tyr. Deux personnes ont été blessées, dont le conducteur grièvement, dans ce tir. L’artillerie israélienne a également tiré deux obus sur les abords du village de Blida, dans le caza de Marjeyoun. Enfin, des tirs de mitrailleuses de l’armée israélienne depuis le site de Roueissat el-Alam, situé sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, ont visé les abords de la localité et ses vallées.

Dans ce contexte, le chef d'état-major israélien Eyal Zamir, s'est rendu dans un point occupé au Liban-Sud, où il a affirmé qu'Israël « ne fera pas marche arrière ». « Nous ne permettrons pas que les menaces reprennent de plus belle. Nous sommes ici parce que nous avons changé la donne sécuritaire sur le front nord », a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, a condamné, lors d’un appel avec le président de la Rencontre nationale des instances agricoles au Liban, Jihad Ballouq, « l’agression dont ont été victimes les pêcheurs à Naqoura, ayant causé de graves blessures à plusieurs d’entre eux ». Il a souligné que « ces crimes ne sont pas isolés, mais s’inscrivent dans une série d’attaques systématiques visant les agriculteurs libanais, menaçant leurs vies et leurs biens dans le but de briser leur résilience ». Mardi, l’armée israélienne avait effectué une frappe sur le port de pêcheurs de Naqoura, dans le caza de Tyr, au Liban-Sud. La frappe avait blessé deux pêcheurs en plein travail, dont un grièvement.