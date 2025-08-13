Subvention koweïtienne de 1,5 million de dollars pour des études sur de nouveaux silos au port de Beyrouth

Le Koweït va accorder au Liban une subvention de 1,5 million de dollars pour financer des études sur la construction éventuelle de nouveaux silos de stockage de céréales au port de Beyrouth, ravagé par une explosion massive il y a cinq ans, a annoncé mercredi le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat.

« Cette étape constitue la première phase du lancement de la construction de silos dans diverses régions libanaises dès que possible, renforçant ainsi la sécurité alimentaire nationale et assurant une infrastructure stratégique pour protéger les stocks alimentaires, garantir la stabilité de l'approvisionnement et atténuer les risques associés aux crises mondiales ou aux urgences locales », a déclaré le ministre à l'issue d'une réunion avec le Fonds koweïtien, dans des propos rapportés par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Selon lui, cette subvention reflète les « relations fraternelles » entre le Liban et le Koweït, qui a pris une place plus importante sur la scène libanaise depuis la formation du nouveau gouvernement en février dernier.

Les silos du port ont été devastés lors de l’explosion de 2020, lorsque 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans un hangar voisin ont pris feu et explosé, provoquant l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire moderne. En 2022, les silos, restés debout malgré des dommages sur un côté, ont été le théâtre d’une série d’incendies, aggravant encore les dégâts.

En mars 2022, le Conseil des ministres a approuvé la démolition des silos, mais quelques mois plus tard, le Premier ministre Najib Mikati a adressé une lettre au ministre des Travaux publics lui demandant de « préserver le bloc sud des silos comme mémorial aux martyrs du port ». Le 3 août 2025, le ministre de la Culture, Ghassan Salamé, a annoncé avoir inscrit les silos du port à l’inventaire général des monuments historiques.

Prise en charge des blessés de l'explosion

Sur ce même dossier, le comité des familles de martyrs, blessés et victimes de l’explosion du port, mené par Ibrahim Hoteit, a annoncé que le ministre de la Santé Rakan Nassereddine avait accepté que son ministère prenne en charge l’intégralité des frais médicaux liés aux blessures résultant de l’explosion, a également rapporté l’ANI.

M. Hoteit, à la tête du collectif proche du Hezbollah, mène une campagne contre le juge d’instruction principal auprès de la Cour de justice dans l’enquête sur l’explosion. Dans sa déclaration de mercredi, il a rapporté comment l’association a fait du lobbying auprès de la plupart des députés pour tenter d’inscrire en urgence une proposition de loi à l’ordre du jour qui accorderait aux victimes de l’explosion les mêmes droits que les militaires blessés de l’armée libanaise.

Face à l’échec de cette démarche, le comité de Hoteit « s’est tourné vers le ministre de la Santé, qui a pris l’initiative de couvrir à 100 % les coûts des opérations et des traitements pour les blessés de l’explosion, même s’ils étaient assurés ».

La ministre des Affaires sociales, Hanine Sayed, a elle aussi été sollicitée, affirme M. Hoteit, et a accepté d’accélérer la distribution des cartes aux personnes ayant des besoins spécifiques et des handicaps physiques. Selon l’association, la ministre a également attribué une aide de 40 dollars par mois à chacune des victimes de l’explosion du port. Elle a reçu les listes de noms détenues par l’association, et « d’autres listes sont en préparation ». Le communiqué du comité invite toutes les personnes blessées lors de l’explosion qui ne l’auraient pas encore fait à se manifester et à inscrire leur nom afin de pouvoir bénéficier de ces services.

Plus de 220 personnes ont été tuées dans l’explosion et plus de 6 500 ont été blessées. La mauvaise gestion et le stockage inapproprié du nitrate d’ammonium, ainsi que les dangers qu’il représentait, avaient été portés à la connaissance des plus hautes autorités, qui n’ont pas pris de mesures et sont aujourd’hui accusées de négligence.