À combien s’élève le bilan des journalistes tués à Gaza, après la mort de six membres d’al-Jazeera fauchés par Israël ?

La chaîne al-Jazeera, basée au Qatar, a annoncé la mort de cinq de ses journalistes dimanche, et d’un sixième ayant succombé à ses blessures lundi matin, suite à une « attaque ciblée israélienne » sur une tente utilisée par les journalistes du média arabophone à Gaza-ville, devant l’hôpital al-Chifa, dans l’enclave palestinienne ravagée par l’offensive israélienne.

Les noms d’Anas al-Sharif (28 ans, l’un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien le conflit à Gaza), Mohammad Qreiqeh (correspondant), Ibrahim Zaher, Mohammad Noufal et Moamen Aliwa (cameramen) et Mohammed al-Khaldi (photo-journaliste pigiste qui collaborait occasionnellement avec des médias locaux), s’ajoutent à la liste des près de 200 journalistes, selon Reporters sans frontières (RSF), tués à Gaza depuis l’offensive israélienne lancée en représailles à l’opération du Hamas « Déluge d’al-Aqsa » menée en Israël le 7 octobre 2023.

En mai 2024, Israël avait interdit la diffusion de la chaîne qatarie dans le pays et fermé ses bureaux. La presse internationale, quant à elle, n’est pas autorisée à travailler librement dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre et s’appuie sur le travail des journalistes et correspondants locaux, dans le viseur de Tel-Aviv.

Alors que la famine de masse et les frappes israéliennes se poursuivent dans l’enclave, quel est le bilan des journalistes tués à Gaza depuis le 7-Octobre ? L’Orient-Le Jour fait le point.

Entre 180 et 238 journalistes tués à Gaza

Plus de 200, selon RSF : « Le nombre de journalistes tués en zone de conflit (dans le monde) est le plus important de ces cinq dernières années. À Gaza, l’ampleur de la tragédie dépasse l’entendement », dénonçait RSF dans son bilan de 2024 des journalistes tués dans le monde. Pour 2025, l’ONG a fait état de plus de 200 journalistes tués à Gaza, dont 5 en 2025 à la date du 30 juin, sans compter les six journalistes d’al-Jazeera victimes de la frappe du dimanche 10 août.

Au moins 180, selon la Fédération internationale des journalistes (FIJ) : « Au moins 180 journalistes et professionnels des médias palestiniens ont été tués, plusieurs ont été blessés et d’autres sont portés disparus pendant la guerre à Gaza », a prévenu la FIJ, dans un communiqué publié lundi. Dans son dernier bilan en date, l’organisation recense cinq des six journalistes tués dans la frappe du 10 août.

186, selon le Comité de protection des journalistes (CPJ) : « Depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, 186 journalistes ont été tués. Au moins 178 d’entre eux sont des Palestiniens tués par Israël », a noté le CPJ dans un communiqué réagissant à la frappe israélienne sur la tente des journalistes d’al-Jazeera. Selon le décompte de cette organisation, 23 journalistes ont été tués en 2025 dans les territoires palestiniens occupés, à la date du 30 juin, sans compter les six victimes du 10 août, qui portent le bilan du CPJ à 29 tués depuis le début de l’année.

230, selon le Syndicat des journalistes palestiniens (PJS) : dans le rapport semestriel 2025 du Comité des libertés du PJS, publié le 20 juillet 2025, le syndicat a fait état de 33 journalistes tués en 2025 dans l’enclave, portant à 230 le nombre de son bilan total qui s’élève à 236 avec les journalistes tués dans la frappe de dimanche.

232, selon Al-Jazeera : sans compter les six dernières victimes, le dernier bilan du média qatari, à la date du 1er avril 2025, s’élève à 232 journalistes tués depuis le début de la guerre, soit 10 de plus que depuis la dernière enquête d’al-Jazeera du 31 décembre 2024. Depuis ce matin, le bilan s’élève à 238.

238, selon le Bureau des médias du gouvernement gazaoui : il fait état de 238 journalistes tués dans l’enclave depuis le 7-Octobre.

Des accusations « sans preuves » à l’encontre des journalistes ciblés

Le 29 juillet, la FIJ avait publié un communiqué appelant Israël à « cesser de menacer les journalistes qui couvrent l’actualité à Gaza » et demandant le renforcement des mesures prises par « les organismes internationaux (pour) les protéger ». Une déclaration en réaction aux accusations, le 24 juillet, du porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, contre Anas al-Sharif, selon lesquelles le journaliste aurait été « membre de la branche militaire du Hamas ». En 2023, des soldats israéliens avaient déjà menacé le journaliste, lui ordonnant d’« arrêter (ses) reportages » et de se « déplacer vers le sud de la bande occupée ». Les accusations à l’encontre du journaliste tué avaient été qualifiées d’« infondées » par la rapporteuse spéciale de l’ONU Irene Khan, le 31 juillet.

Ce n’est pas la première fois qu’Israël justifie ses attaques contre des journalistes en affirmant « cibler des terroristes du Hamas », sans fournir de preuves crédibles.

Le PJS fait état de 49 journalistes détenus et 480 blessés, en plus du bilan des journalistes tués dans l’enclave. L’offensive israélienne à Gaza a déjà fait 61 430 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.