Le bilan de la frappe sur un tente d'al-Jazeera à Gaza-Ville passe à six morts
le 11 août 2025 à 13h44,
Des Palestiniens sur le site de la frappe sur une tente de journalistes d'al-Jazeera, près de l'hôpital al-Shifa, à Gaza-ville, le 11 août 2025. photo AFP / BASHAR TALEB
Un journaliste palestinien a été tué dans la meurtrière frappe israélienne dimanche soir sur une tente utilisée par une équipe de la chaine qatarie Al Jazeera dans la ville de Gaza, portant le bilan à six morts, ont annoncé lundi la Défense civile locale et un responsable hospitalier.
« Le photo-journaliste Mohammad Al-Khaldi a succombé à ses blessures (...). Cela porte à six » les victimes de cette frappe, après laquelle Al Jazeera a annoncé la mort de deux journalistes et trois cameramen, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal. Mohammad Al-Khaldi était un journaliste pigiste qui collaborait occasionnellement avec des médias locaux.
Le directeur de l'hôpital Al-Shifa - près duquel était dressé la tente - Mohammad Abou Salmiya, a confirmé son décès, survenu lundi matin « des suites de ses blessures ».
Parmi les victimes de cette frappe figurait une figure d'al-Jazeera à Gaza, le reporter Anas al-Sharif, 28 ans, que l'armée israélienne a dit avoir ciblé en le qualifiant de « terroriste ».
