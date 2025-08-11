Noor Alyacoubi depuis Gaza : « Ne sommes-nous pas déjà sous occupation ? » demande-t-on ici

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle partage avec L’Orient-Le Jour les sentiments mêlés et les suspicions des Gazaouis quant aux actions et plans israéliens. Après des mois de siège, d’étals vides et de famine, les marchandises affluent soudain dans la bande de Gaza. Les points de passage autrefois strictement verrouillés sont désormais ouverts aux camions commerciaux. Pourtant, ce rare moment de répit se heurte à une vague de peur. Alors que les gens font la queue pour obtenir de la nourriture et des provisions, ils entendent aussi Israël parler d’« occuper » Gaza avec de plus en plus d’emphase. Pour beaucoup ici, ce mot est déconcertant, voire...

