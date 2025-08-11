À Saïda, Marcel et Rami Khalifé font de la nostalgie une arme de résistance

Yeux fermés, visage habité, Marcel Khalifé laisse la musique le traverser et emporter le public. Photo Nabil Ismail
Marcel Khalifé est revenu au Liban-Sud par une nuit de pleine lune à Saïda, auprès de sa citadelle, ses pêcheurs, ses pauvres, ses résistants et ce public qui connaît par cœur ses anciennes chansons. Il est revenu avec son luth à la porte du Sud, son refuge, son rivage sûr et la tente des déplacés fuyant les feux israéliens. Un retour attendu depuis des décennies, lui qui avait chanté ici, pour la première fois, au milieu des années 1970, le poème de son ami Mahmoud Darwich Wou’oud fil assifa (Promesses dans la tempête).Après une longue absence, marquée par une semi-retraite pour composer un opéra tiré du poème de Darwiche La Jidariyya, il retrouve ce public fidèle, organique, inaltérable – même s’il s’en était éloigné lorsqu’il avait choisi de faire évoluer sa musique et de lancer un nouveau projet de chanson après la fin de la...
