Netanyahu va s'exprimer cet après-midi devant la presse internationale ; cortèges funéraires organisés pour les six soldats libanais tués samedi | Direct

Deux missiles tirés par l’armée israélienne en direction d’un véhicule à Mifdoun, dans le caza de Nabatiyé, ont raté leur cible avant de s’écraser au milieu de la route, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.
Il ajoute que ce type d’incident n’est pas inédit, mais que généralement, l’armée israélienne tente de poursuivre la cible pour l’éliminer. Cependant, dans ce cas, le véhicule a poursuivi sa route, précise notre correspondant, et l’identité de son conducteur n’a pas été dévoilée.
Peu de temps après, l'artillerie israélienne a visé la forêt de la localité de Yaroun, dans le caza de Bint Jbeil.
La localité de Younine, dans le caza de Baalbeck, a accueilli la dépouille de l’un des six soldats de l’armée libanaise tués samedi dans une explosion sur un dépôt d’armes au Liban-Sud.
« L’armée a perdu un de ses héros — l’adjudant-chef Abbas Fawzi Salhab, NDLR —, et Younine a perdu un homme qui, par sa foi et son courage, a forgé une gloire dont nous sommes fiers », pouvait-on lire dans un communiqué publié par la localité.
La dépouille du soldat Ibrahim Khalil Moustapha a, elle, été transportée à Majdaloun, où une cérémonie a également été organisée, selon notre correspondante dans la Bekaa, Sarah Abdallah.
L’armée israélienne affirme qu’elle examine les résultats des tentatives d’interception après que des roquettes ont été tirées depuis Gaza en direction du sud d’Israël, rapporte le Haaretz.
« Suite aux alertes déclenchées dans l’enveloppe de Gaza, il est probable que deux tirs depuis la bande de Gaza aient pénétré sur le territoire israélien, des tentatives d’interception ont été effectuées, et leurs résultats sont en cours d’examen », indique un message publié sur les réseaux sociaux.
Aucun communiqué immédiat n’a été émis par les groupes armés palestiniens.
Un haut responsable du Hamas, Osama Hamdane, a déclaré que les efforts des médiateurs pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza sont toujours en cours, mais que le mouvement n’a pas été informé de développements jusqu’à présent.
Dans une interview accordée à la chaîne qatarie Al-Arabi, Hamdan a souligné que l’objectif principal du Hamas est de stopper l’agression, rouvrir les points de passage et lever le blocus sur la bande de Gaza. Il a décrit l’usage des armes comme un « droit légitime tant que l’occupation existe » et affirmé que la résistance se poursuivra jusqu’à la création d’un État palestinien.
Il a également attribué l’échec récent des négociations aux déclarations de l’envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, nommé par le président Donald Trump.
Save the Children dénonce la mort de 100 enfants due à la famine imposée par Israël à Gaza, qualifiant ce chiffre de « jalon dévastateur qui fait honte au monde »
« Quel genre de monde avons-nous construit pour laisser au moins 100 enfants mourir de faim alors que la nourriture, l’eau et les médicaments nécessaires à leur survie attendent à quelques kilomètres, à un poste frontière ? » a déclaré Ahmad Alhendawi, directeur régional de l’ONG pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Europe de l’Est, dans un communiqué.
« Toutes les preuves disponibles indiquent que le gouvernement israélien utilise la famine comme méthode de guerre – un crime de guerre selon le droit international », a-t-il poursuivi, rappelant que les autorités israéliennes ont l’obligation de fournir une aide aux civils et de les protéger.
Dans un communiqué, le ministère de la Santé de Gaza a indiqué que les corps de 61 personnes, dont deux victimes d’attaques antérieures, sont arrivés dans des hôpitaux à travers la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Parmi eux, au moins 35 étaient des personnes cherchant de l’aide humanitaire.
Par ailleurs, 363 personnes ont été blessées, dont 304 demandeurs d’aide, a ajouté le ministère.
Ces chiffres portent le nombre total de personnes tuées lors des attaques israéliennes depuis le début de la guerre à au moins 61 430, avec 153 213 blessés.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tiendra une conférence de presse dimanche à 16H30 locales à Jérusalem, en plein débat en Israël sur la poursuite de la guerre à Gaza, indique l’AFP citant une source officielle.
M. Netanyahu s'exprimera devant la presse internationale, indique un communiqué du bureau du Premier ministre, deux jours après l'annonce d'un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l'armée pour libérer tous les otages israéliens et "vaincre" le Hamas dans le territoire palestinien dévasté par 22 mois de guerre.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a conseillé aux Israéliens vivant en Grèce ou s’y déplaçant d’éviter de s’identifier ouvertement comme Israéliens avant les manifestations pro-palestiniennes prévues dimanche à travers le pays, rapportre le Haaretz.
« En raison des événements prévus le 10 août 2025 », précise la mise en garde, le ministère recommande aux Israéliens de « rester à l’écart des zones de manifestations, d’éviter les débats publics et l’expression de positions politiques dans les lieux publics, et de minimiser les signes visibles d’identification (comme les drapeaux israéliens, les vêtements avec inscriptions en hébreu, les symboles des Forces de défense israéliennes). »
Cette déclaration du ministère fait suite à l’annonce, la semaine dernière, par des groupes pro-palestiniens et de gauche, d’une journée de manifestations à l’échelle nationale dimanche pour protester contre la campagne militaire israélienne à Gaza et la crise humanitaire.
L'Établissement du Sud-Liban pour l'Eau a annoncé une diminution de l'approvisionnement en eau dans ses districts en raison de l'arrêt de la ligne électrique des services publics, ce qui a également affecté ses installations, ses usines de production, ses puits et ses stations de distribution, a indiqué l'Établissement dans un communiqué.
« Bien que des groupes électrogènes aient été mis en marche pour atténuer la coupure, ils sont insuffisants pour répondre à la demande », précise le communiqué.
Les citoyens sont invités à rationner leur consommation d’eau jusqu’au rétablissement normal de la production d’électricité.
Les dépouilles des soldats de l’armée libanaise, tués samedi par une explosion lors de l’inspection et du démantèlement d’un dépôt d’armes au Liban-Sud, sont arrivées dans la soirée du même jour à l’hôpital militaire de Badaro, à Beyrouth, selon plusieurs médias.
Ce dimanche, des cortèges funéraires ont été organisés pour ramener les corps des soldats dans leurs localités d’origine afin qu’ils y soient enterrés.
Plan de Netanyahu pour Gaza : Israël débat des enjeux, l’extrême droite critique
Israël débat des implications de la conquête de la ville de Gaza, décidée par Benjamin Netanyahu, un plan contesté à la fois par l’extrême droite au sein du gouvernement et par les familles des otages, avant la réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation dans le territoire palestinien.
Après 22 mois de guerre, M. Netanyahu fait face à une forte pression : en Israël, sur le sort des 49 otages encore aux mains du Hamas, et à l’étranger, pour faire taire les armes dans la bande de Gaza dévastée, où plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d’une « famine généralisée », selon l’ONU.
Selon le plan validé vendredi par le cabinet de sécurité israélien, à l’issue d’une nuit de discussions, l’armée « se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza », en grande partie détruite dans le nord du territoire, « tout en distribuant une aide humanitaire » hors des zones de combat.
L'armée israélienne a tiré des obus d'artillerie entre les localités de Ramia et Beit Lif, dans le caza de Bint Jbeil, indique notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah
Le Conseil général maronite, une association communautaire présidée par l’ingénieur Michel Matta et distincte de la Ligue maronite, a dénoncé l’accident tragique ayant causé la mort de six soldats de l’armée et fait plusieurs blessés, survenu « alors qu’ils accomplissaient leur devoir national en inspectant un dépôt d’armes et en procédant au démantèlement de son contenu dans le Sud, où une explosion s’est produite à l’intérieur ».
« Ce qui s’est passé, par son timing et son lieu, confirme une fois de plus l’ampleur des défis graves auxquels est confrontée l’institution militaire, en tant que seule entité supportant la charge de préserver la sécurité et la stabilité, dans un contexte sécuritaire d’une extrême sensibilité et complexité », pouvait-on lire dans un communiqué.
Le patriarche maronite Béchara Raï, accompagné du nonce apostolique au Liban, Paolo Borgia, a appelé dimanche à la paix et dénoncé les ravages de la guerre lors d’une visite pastorale dans des localités situées le long de la frontière sud du Liban, où il a été chaleureusement accueilli par les habitants.
La première étape de sa tournée a eu lieu à Debel, dans le caza de Bint Jbeil.
Iran : un policier meurt dans une attaque jihadiste, trois assaillants tués
Une attaque jihadiste a coûté la vie à un policier dans une région en proie aux tensions du sud-est de l'Iran, a annoncé un média local faisant état de la mort de trois assaillant.
"Un policier de Saravan a été tué lorsque que certains terroristes ont tenté de pénétrer dans le commissariat de police" de cette localité située dans la province du Sistan-Baloutchistan dans le sud-est, a indiqué l’AFP, citant l’agence Tasnim.
Les attaquants étaient membres du groupe jihadiste sunnite Jaych el-Adel ("Armée de la Justice" en arabe), basé au Pakistan et actif dans le sud-est de l'Iran, d'après la même source. Le Sistan-Baloutchistan, l'une des régions les moins développées d'Iran et qui partage une longue frontière poreuse avec le Pakistan et l'Afghanistan, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité iraniennes, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, ainsi que des trafiquants de drogue.
Cette province abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite, dans un Iran à majorité chiite. "Trois terroristes ont été tués et deux arrêtés" dans l'attaque survenue à Saravan, a précisé l'agence Tasnim.
L’armée libanaise fait exploser trois tonnes de munitions dans le champ de Qlayaa (caza de Marjeyoun), selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a critiqué l’UEFA pour avoir rendu hommage au « Pelé palestinien » Suleiman al-Obeid sans mentionner que le footballeur avait été tué, selon la fédération palestinienne, par des tirs israéliens lors d’une distribution d’aide dans la bande de Gaza.
L’ancien joueur palestinien a été tué mercredi « à la suite de tirs de l’occupation israélienne ayant visé des personnes qui attendaient de l’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza », avait annoncé l’Association palestinienne de football sur son site.
L’UEFA avait réagi en postant sur X : « Adieu à Suleiman al-Obeid, le ‘Pelé palestinien’. Un talent qui a donné de l’espoir à un nombre incalculable d’enfants, même dans les périodes les plus sombres ». « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi ? », a répondu le buteur égyptien sur la même plateforme.
En octobre 2023, la star égyptienne et de Liverpool avait demandé que l’aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des « massacres » dans le conflit entre Israël et le Hamas.
Suleiman al-Obeid, qui avait disputé 24 matchs internationaux avec la sélection palestinienne et marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière, était âgé de 41 ans et père de cinq enfants, selon la fédération palestinienne. Sa mort porte, selon la même source, à 321 le nombre de ses membres tués dans la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.
Toujours samedi, le Brésil a « déploré » le plan d’Israël visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, selon un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, au lendemain de l’annonce faite par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.
« Le gouvernement brésilien déplore la décision du gouvernement israélien d’étendre ses opérations dans la bande de Gaza, notamment la nouvelle incursion dans la ville de Gaza », indique le ministère. Pour Brasilia, cette mesure « ne fera qu’aggraver la situation humanitaire catastrophique de la population civile palestinienne » dans le territoire.
Le gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva a également appelé au « retrait complet et immédiat des troupes israéliennes » de Gaza et rappelé l’urgence d’un cessez-le-feu, de la libération des otages ainsi que de l’entrée « sans entrave » de l’aide humanitaire.
Lors du sommet des BRICS en juillet, à Rio de Janeiro, Lula avait appelé à ne pas rester « indifférent » face au « génocide » à Gaza.
De nombreux pays ont dénoncé la décision d’occuper la ville de Gaza, annoncée vendredi matin à l’issue d’une réunion du cabinet de sécurité du Premier ministre israélien, après près de deux ans de guerre provoquée par l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.
En Israël, la rue s’est également mobilisée ce week end, mais pour d’autres raisons. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus samedi à Tel-Aviv pour demander la fin de la guerre dans la bande de Gaza.
Toujours au Liban, la décision du Conseil des ministres de jeudi continue de mobiliser les partisans du Hezbollah. Plusieurs convois d’une vingtaine de mobylettes chacun ont ainsi sillonné samedi soir la banlieue sud de Beyrouth.
Samedi soir également, l’armée libanaise a renforcé la sécurité à Saïda, à ses entrées et autour des camps palestiniens, afin de prévenir d’éventuelles manifestations contre les décisions gouvernementales concernant les armes du Hezbollah, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Des appels lancés sous le nom de « Jeunesse de Saïda » incitaient à participer à une marche à 23 heures, partant de la mosquée Hariri, intitulée « Refus de la remise des armes de la résistance », mais aucun mouvement n’a finalement eu lieu. L’armée a brièvement fermé les points de contrôle aux entrées des camps.
Au Liban, la journée de samedi a été endeuillée par la mort de six soldats libanais, tués dans une explosion survenue lors du démantèlement d’armes provenant d’un « dépôt » situé dans la vallée de Zebqine, près de Majdel Zoun (Tyr).
L’incident, qui a également fait deux blessés, intervient dans un contexte interne tendu, après la décision prise jeudi par le Conseil des ministres d’adopter la feuille de route américaine prévoyant le désarmement du Hezbollah et le retrait israélien du Liban-Sud.
L’information principale de ce matin, c’est la réunion d’urgence du Conseil de sécurité prévue dimanche après-midi, à 10 h, heure de New York.
Initialement prévue samedi, la réunion a été décalée. Aucun motif n’a été fourni pour expliquer ce changement. Selon des sources diplomatiques, elle a été demandée par le Royaume-Uni, le Danemark, la France, la Grèce et la Slovénie, à la suite de la décision israélienne d’occuper la ville de Gaza.
Sa tenue a été approuvée par tous les membres du Conseil de sécurité, à l’exception du Panama — qui en assure actuellement la présidence — et des États-Unis.
Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné ce plan, le qualifiant d’« escalade dangereuse » et avertissant qu’il risque d’aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique.
Cette nouvelle étape de la guerre d’annihilation que mène Israël contre la bande de Gaza, place incidemment les pays arabes et du Golfe dans une position délicate.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne poursuit ses frappes sur l'ensemble de l'enclave et tirs meurtriers sur des demandeurs d'aide ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
