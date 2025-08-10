Netanyahu va s'exprimer cet après-midi devant la presse internationale ; cortèges funéraires organisés pour les six soldats libanais tués samedi | Direct

Le Conseil de sécurité se réunit dans l'après-midi pour discuter de la décision israélienne de « prendre le contrôle » de l’enclave.

Six soldats libanais ont été tués alors qu’ils démontaient des explosifs dans un « dépôt d’armes » situé dans le Sud.

Beyrouth a dénoncé à deux reprises en une semaine une ingérence iranienne jugée « inacceptable », après des propos de responsables iraniens sur l’arsenal du Hezbollah.

Le pouvoir syrien a annoncé qu’il ne participerait pas aux réunions prévues à Paris avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes.