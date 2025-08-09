Un drone israélien frappe une voiture avec quatre missiles au Liban-Sud : un mort

Un homme a été tué samedi lorsque sa voiture a été touchée de plein fouet au moyen de quatre missiles tirés depuis un drone israélien, entre Aïtaroun et Aïnata au Liban-Sud, selon notre correspondant local Mountasser Abdallah. Le ministère libanais de la Santé a confirmé ce bilan.

La victime, identifiée comme étant Hadi Ali Khanafer, était originaire de Aïnata. Son corps a été extrait de la voiture après l'attaque, alors que plusieurs drones survolaient les lieux.

Dans un incident distinct survenu samedi, six soldats libanais ont été tués dans une explosion de munitions survenue dans le caza de Tyr.

L'armée israélienne continue de violer quotidiennement les modalités du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024, après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël. Les attaques israéliennes depuis cette date ont fait au moins 303 morts, selon un bilan compilé par L'Orient-Le Jour, à partir de chiffres du ministère de la Santé et de l'ONU.