« Je travaille deux fois plus pour envoyer de l'argent à la famille au Liban » : depuis l'étranger, une diaspora sous pression financière

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « La diaspora a toujours été le soutien et l’espoir du Liban », a déclaré le président Joseph Aoun vendredi à l’occasion du 4e forum économique de la diaspora tenu à Beyrouth. « Lorsque toutes les sources de revenus se sont taries, vous seuls avez continué », a-t-il ainsi remercié le public présent, en référence à la crise économique déclenchée fin 2019. Selon un rapport de février de la Banque mondiale, le Liban a reçu 5,8 milliards de dollars de la part de sa diaspora en 2024, soit 17,7 % du PIB. Au plus fort de la crise, en 2021, les remises migratoires en constituaient 32,1 %. Lire aussi Le président Aoun invite la diaspora à un « véritable partenariat » pour créer des opportunités d’emplois au Liban Ces transferts ont permis à de nombreuses familles restées au Liban de subsister dans des périodes d’hyperinflation...

« La diaspora a toujours été le soutien et l’espoir du Liban », a déclaré le président Joseph Aoun vendredi à l’occasion du 4e forum économique de la diaspora tenu à Beyrouth. « Lorsque toutes les sources de revenus se sont taries, vous seuls avez continué », a-t-il ainsi remercié le public présent, en référence à la crise économique déclenchée fin 2019. Selon un rapport de février de la Banque mondiale, le Liban a reçu 5,8 milliards de dollars de la part de sa diaspora en 2024, soit 17,7 % du PIB. Au plus fort de la crise, en 2021, les remises migratoires en constituaient 32,1 %. Lire aussi Le président Aoun invite la diaspora à un « véritable partenariat » pour créer des opportunités d’emplois au Liban Ces transferts ont permis à de nombreuses familles restées au Liban de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte