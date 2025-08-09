Menu
Société - Témoignages

« Je travaille deux fois plus pour envoyer de l'argent à la famille au Liban » : depuis l'étranger, une diaspora sous pression financière

Six ans après son déclenchement, la crise économique est toujours là et nombreux sont les Libanais de l'étranger à venir en aide à leurs proches restés au pays.

L'OLJ / Par Lisa GOURSAUD, le 09 août 2025 à 15h55,

« Je travaille deux fois plus pour envoyer de l'argent à la famille au Liban » : depuis l'étranger, une diaspora sous pression financière

Une vue d'ensemble de Beyrouth. Photo d'illustration Guillaume Boudisseau

« La diaspora a toujours été le soutien et l’espoir du Liban », a déclaré le président Joseph Aoun vendredi à l’occasion du 4e forum économique de la diaspora tenu à Beyrouth. « Lorsque toutes les sources de revenus se sont taries, vous seuls avez continué », a-t-il ainsi remercié le public présent, en référence à la crise économique déclenchée fin 2019. Selon un rapport de février de la Banque mondiale, le Liban a reçu 5,8 milliards de dollars de la part de sa diaspora en 2024, soit 17,7 % du PIB. Au plus fort de la crise, en 2021, les remises migratoires en constituaient 32,1 %.  Lire aussi Le président Aoun invite la diaspora à un « véritable partenariat » pour créer des opportunités d’emplois au Liban Ces transferts ont permis à de nombreuses familles restées au Liban de subsister dans des périodes d’hyperinflation...
« La diaspora a toujours été le soutien et l'espoir du Liban », a déclaré le président Joseph Aoun vendredi à l'occasion du 4e forum économique de la diaspora tenu à Beyrouth. « Lorsque toutes les sources de revenus se sont taries, vous seuls avez continué », a-t-il ainsi remercié le public présent, en référence à la crise économique déclenchée fin 2019. Selon un rapport de février de la Banque mondiale, le Liban a reçu 5,8 milliards de dollars de la part de sa diaspora en 2024, soit 17,7 % du PIB. Au plus fort de la crise, en 2021, les remises migratoires en constituaient 32,1 %.  Lire aussi Le président Aoun invite la diaspora à un « véritable partenariat » pour créer des opportunités d'emplois au Liban Ces transferts ont permis à de nombreuses familles restées au Liban de subsister dans des périodes d'hyperinflation...
