Israël renforcerait ses forces en vue d'une éventuelle invasion terrestre de Gaza, après l'adoption du plan de Netanyahu | Direct

Trump aurait crié sur Netanyahu lors d'un appel téléphonique au sujet de l'aide à Gaza

Le président américain Donald Trump aurait crié sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un appel téléphonique après que ce dernier avait déclaré que le Hamas avait fabriqué de toutes pièces des rapports faisant état d'une famine à Gaza, rapporte la chaîne US NBC News.

Selon les informations de presse, M. Netanyahu avait exigé un appel téléphonique avec Donald Trump après que le président américain avait déclaré que les enfants de Gaza « avaient l'air très affamés » lors de sa visite en Écosse, ajoutant que « cela ne pouvait pas être simulé ». Au cours de cet appel, qu'un ancien responsable américain aurait décrit comme « une conversation directe, essentiellement à sens unique, sur l'état de l'aide humanitaire », Trump aurait interrompu Netanyahu et se serait mis à crier, affirmant que ses collaborateurs lui avaient montré des preuves de famine à Gaza.