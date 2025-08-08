Israël renforcerait ses forces en vue d'une éventuelle invasion terrestre de Gaza, après l'adoption du plan de Netanyahu | Direct

Trump aurait crié sur Netanyahu lors d'un appel téléphonique au sujet de l'aide à Gaza
Le président américain Donald Trump aurait crié sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un appel téléphonique après que ce dernier avait déclaré que le Hamas avait fabriqué de toutes pièces des rapports faisant état d'une famine à Gaza, rapporte la chaîne US NBC News.
Selon les informations de presse, M. Netanyahu avait exigé un appel téléphonique avec Donald Trump après que le président américain avait déclaré que les enfants de Gaza « avaient l'air très affamés » lors de sa visite en Écosse, ajoutant que « cela ne pouvait pas être simulé ». Au cours de cet appel, qu'un ancien responsable américain aurait décrit comme « une conversation directe, essentiellement à sens unique, sur l'état de l'aide humanitaire », Trump aurait interrompu Netanyahu et se serait mis à crier, affirmant que ses collaborateurs lui avaient montré des preuves de famine à Gaza.
L'Australie exhorte Israël à ne pas prendre le contrôle militaire de Gaza
L'Australie a exhorté Israël à « ne pas s'engager dans cette voie », après que le Premier ministre Netanyahu a déclaré qu'Israël avait l'intention de prendre le contrôle militaire de Gaza. « L'Australie appelle Israël à ne pas s'engager dans cette voie, qui ne fera qu'aggraver la catastrophe humanitaire à Gaza », a affirmé la ministre des Affaires étrangères Penny Wong dans un communiqué.
Mme Wong a estimé que le déplacement forcé permanent constituait une violation du droit international et a réitéré ses appels en faveur d'un cessez-le-feu, d'une aide humanitaire sans entrave et du retour des otages. « Une solution à deux États est la seule voie pour garantir une paix durable : un État palestinien et l'État d'Israël, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l'intérieur de frontières internationalement reconnues », a-t-elle ajouté.
La Turquie promet de renforcer ses liens avec la Syrie
Le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, a indiqué hier que la Syrie et la Turquie voulaient approfondir leurs liens, saluant les efforts du pays depuis le renversement du dirigeant Bachar el-Assad en décembre.
Hakan Fidan, qui effectuait son troisième voyage à Damas depuis décembre, a rencontré jeudi le président par intérim Ahmad el-Chareh. « Dans nos discussions avec M. Chareh, nous avons eu l'occasion d'aborder de nombreux sujets tels que le commerce, l'investissement, le transport, l'énergie », a-t-il écrit sur X. « Nous sommes déterminés à approfondir la coopération entre la Turquie et la Syrie », a-t-il insisté.
Survol de drone et d'hélicoptère au Liban-Sud
Un drone a survolé ce matin les villages de Zahrani (caza de Saïda) au Liban-sud, après une nuit marquée par le survol d’un hélicoptère au-dessus des villages frontaliers de Maroun el-Ras, Aïtaroun, Blida et Meis el-Jabal, dans les secteurs est et central, rapporte notre correspondant, Mountasser Abdallah.
Ces frappes ont eu lieu alors que le gouvernement libanais était réuni pour adopter la feuille de route proposée par Washington, qui prévoit notamment le désarmement de tous les groupes armés, Hezbollah en tête, d'ici la fin de l'année. Une décision qui a provoqué la colère du parti-milice et de ses sympathisants.
Au Liban, deux frappes israéliennes sur la vallée de la Békaa jeudi après-midi, l'une à Kfar Dan près de Baalbeck et l'autre sur la route de Masnaa, près de la frontière avec la Syrie, ont fait au moins sept morts, selon le ministère de la Santé.
L'Association palestinienne de football annonce la mort du joueur Suleiman Al-Obeid
L'association palestinienne de football a annoncé la mort de l'ancienne star du football palestinien Suleiman Al-Obeid, à la suite de tirs israéliens lors d'une distribution d'aide dans le sud de la bande de Gaza mercredi. Le joueur, originaire de la ville de Gaza, était âgé de 41 ans, marié et père de cinq enfants, selon la même source.
« L'ancien joueur national et star du Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, a été tué à la suite de tirs par l'occupation israélienne ayant visé des personnes qui attendaient de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza mercredi », a indiqué l'association sur son site.
Le Hamas accuse Netanyahu de « sacrifier » les otages israéliens pour ses propres « intérêts »
Le Hamas a accusé hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de « sacrifier » les otages israéliens dans la bande de Gaza au profit de ses « intérêts personnels » et « politiques », selon un communiqué du mouvement palestinien.
« Les plans de Netanyahu pour intensifier » les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza « confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste », affirme le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés mort, depuis son attaque sanglante le 7 octobre 2023 depuis Gaza en territoire israélien.
Israël se dote d'un plan pour « prendre le contrôle » de la ville de Gaza
Dans la nuit, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan présenté par Benjamin Netanyahu pour « vaincre » le Hamas et « prendre le contrôle » de la ville de Gaza, dévastée par la guerre et en proie à une grave crise humanitaire.
« Le cabinet de sécurité – par un vote à la majorité - a adopté cinq principes pour conclure la guerre: le désarmement du Hamas ; le retour de tous les otages - vivants et morts - ; la démilitarisation de la bande de Gaza ; le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza ; l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne », ajoute le texte.
Des images satellites montrent qu'Israël renforce ses forces en vue d'une possible invasion terrestre de Gaza
La chaîne télévisée NBC News, citée par Reuters, rapporte que des images obtenues à partir d'un satellite commercial montrent que l'armée israélienne rassemble des troupes et du matériel près de la frontière avec la bande de Gaza. Dans son article, publié publié après que le cabinet israélien a approuvé des plans pour l'occupation de la ville de Gaza, NBC News s'appuie sur les commentaires de trois responsables américains et d'un ancien responsable qui ont visionné les images.
Les images montrent des mouvements et des formations de troupes que les quatre sources ont reconnus comme des signes d'une opération terrestre majeure imminente.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne poursuit ses frappes et veut désormais prendre le contrôle de la ville de Gaza ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées qui ont fait au moins sept morts jeudi, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
