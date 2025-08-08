Désarmement du Hezbollah : appel à une manifestation dans la banlieue sud de Beyrouth contre la décision du gouvernement

Un appel à une mobilisation de sympathisants du Hezbollah a été lancé vendredi, notamment via les réseaux sociaux, afin de dénoncer la décision prise la veille par le gouvernement de Nawaf Salam de récupérer le monopole des armes, dont celles du parti chiite.

Le texte, signé du « rassemblement des jeunes de la banlieue sud » appelle à un convoi motorisé qui partira à 18h de l'église Mar Mikhael à Chiyah, jusqu'à la route de l'aéroport international de Beyrouth. Il appelle les participants à « ne pas faire de la vitesse » lors du convoi et surtout « ne pas s'en prendre aux militaires et forces de sécurité ».

Après l'annonce jeudi de la décision du gouvernement d'adopter la feuille de route de l'émissaire américain Tom Barrack, qui prévoit un désarmement des groupes armés avant la fin de l'année, des convois de mobylettes avaient déjà circulé dans les rues de Beyrouth, et principalement de la banlieue sud, et de plusieurs autres régions du pays considérées comme des fiefs du Hezbollah. Les ministres chiites, dont Fadi Makki, qui n'est pas rattaché au tandem, avaient quitté le Conseil des ministres jeudi pour marquer leur désaccord.