Monopole des armes : le gouvernement va jusqu'au bout... malgré le retrait des chiites

Le gouvernement de Nawaf Salam poursuit ce qu'il a commencé mardi. Après avoir fixé un délai pour le monopole des armes aux mains de l'État à la fin de l'année, le Conseil des ministres a adopté « les objectifs » de la feuille de route de l’émissaire américain, Tom Barrack, pour un retour au calme entre le Liban et Israël, lors de sa réunion jeudi consacrée à la poursuite du dialogue autour de ce chantier. Cette formulation, sur laquelle a insisté le ministre de l'Information, Paul Morcos, à l'issue de la séance, tend à signifier que l'exécutif s'est rallié aux objectifs fixés par l'émissaire, mais non pas à son calendrier, le Conseil des ministres ayant défini mardi dernier sa propre feuille de route.Ces objectifs incluent notamment le désarmement des factions non étatiques,...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte