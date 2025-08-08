Menu
Politique - Conseil des ministres

Monopole des armes : le gouvernement va jusqu'au bout... malgré le retrait des chiites

Le retrait des ministres du tandem, suivis de Fadi Makki, n'a pas empêché le Conseil des ministres d'adopter « les objectifs » de la feuille de route de l’émissaire Tom Barrack.

Par Yara ABI AKL, le 08 août 2025 à 00h00,

Monopole des armes : le gouvernement va jusqu'au bout... malgré le retrait des chiites

Un aparté entre le président de la République, Joseph Aoun, et le Premier ministre, Nawaf Salam, lors de la séance du Conseil des ministres, le 7 août 2025. Photo Nabil Ismaïl

Le gouvernement de Nawaf Salam poursuit ce qu'il a commencé mardi. Après avoir fixé un délai pour le monopole des armes aux mains de l'État à la fin de l'année, le Conseil des ministres a adopté « les objectifs » de la feuille de route de l’émissaire américain, Tom Barrack, pour un retour au calme entre le Liban et Israël, lors de sa réunion jeudi consacrée à la poursuite du dialogue autour de ce chantier. Cette formulation, sur laquelle a insisté le ministre de l'Information, Paul Morcos, à l'issue de la séance, tend à signifier que l'exécutif s'est rallié aux objectifs fixés par l'émissaire, mais non pas à son calendrier, le Conseil des ministres ayant défini mardi dernier sa propre feuille de route.Ces objectifs incluent notamment le désarmement des factions non étatiques, dont le Hezbollah, ainsi que...
Le gouvernement de Nawaf Salam poursuit ce qu'il a commencé mardi. Après avoir fixé un délai pour le monopole des armes aux mains de l'État à la fin de l'année, le Conseil des ministres a adopté « les objectifs » de la feuille de route de l'émissaire américain, Tom Barrack, pour un retour au calme entre le Liban et Israël, lors de sa réunion jeudi consacrée à la poursuite du dialogue autour de ce chantier. Cette formulation, sur laquelle a insisté le ministre de l'Information, Paul Morcos, à l'issue de la séance, tend à signifier que l'exécutif s'est rallié aux objectifs fixés par l'émissaire, mais non pas à son calendrier, le Conseil des ministres ayant défini mardi dernier sa propre feuille de route.Ces objectifs incluent notamment le désarmement des factions non étatiques, dont le Hezbollah, ainsi que...
