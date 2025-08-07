La Turquie promet de renforcer ses liens avec la Syrie

Le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, a indiqué jeudi que la Syrie et la Turquie voulaient approfondir leurs liens, saluant les efforts du pays depuis le renversement du dirigeant Bachar al-Assad en décembre.

La Turquie a établi des liens étroits avec les nouvelles autorités syriennes, qui ont travaillé à attirer des investisseurs pour la reconstruction des infrastructures détruites par la guerre.

Hakan Fidan, qui effectuait son troisième voyage à Damas depuis décembre, a rencontré jeudi le président par intérim Ahmad al-Chareh.

"Dans nos discussions avec M. Chareh, nous avons eu l'occasion d'aborder de nombreux sujets tels que le commerce, l'investissement, le transport, l'énergie", a-t-il écrit sur X.

"Nous sommes déterminés à approfondir la coopération entre la Turquie et la Syrie", a-t-il insisté.

Selon lui, les opérations israéliennes en Syrie ont également été abordées par les deux hommes. "Le gouvernement syrien est confronté à de nombreux défis pour rendre le pays plus sûr, plus stable et plus prospère. La communauté internationale, en particulier les Etats-Unis et les pays européens, apporte un soutien significatif", a-t-il remarqué.

"Israël (...) poursuit une politique de déstabilisation de notre région", a accusé le ministre.

Depuis la chute du président Bachar al-Assad, Israël a lancé des centaines de frappes sur des sites militaires syriens, affirmant vouloir éviter que l'arsenal de l'ancien régime ne tombe entre les mains des nouvelles autorités, qu'il considère avec méfiance.

En juillet, Israël a bombardé les forces gouvernementales syriennes dans la capitale et dans la province à majorité druze de Soueida pour le forcer à se retirer de la région sud, alors que des affrontements opposaient des druzes et des bédouins.

Israël a déclaré qu'il défendait la communauté druze, mais plusieurs diplomates et analystes estiment que son objectif est d'affaiblir l'armée syrienne et de maintenir les forces du nouveau gouvernement éloignées de la frontière.

