Un mort et deux blessés dans une vingtaine de frappes nocturnes israéliennes sur le Liban-Sud

L’armée israélienne a mené une série de frappes aériennes sur le Liban-Sud mercredi soir, faisant un mort et plusieurs blessés. En l’espace de quelques heures, 19 frappes, menées par des drones ou des avions de chasse, ont visé les localités de Deir Seriane, Taybé, Aadchit el-Qouseir (caza de Marjeyoun), Yohmor el-Chakif, Ansar, une zone périphérique de Jbaa dans la région d’Iklim al-Touffah (caza de Nabatiyé), ainsi que la région de Mahmoudiyé (caza de Jezzine), selon les informations de notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah. Toutes les zones ciblées se trouvent au nord du fleuve Litani.

Jeudi matin, le ministère libanais de la Santé a fait état dans un communiqué, d’« un mort de nationalité syrienne et deux blessés à Deir Seriane, dans le caza de Marjayoun, à la suite d'un raid israélien sur la localité ». Selon notre correspondant, la victime est un ouvrier syrien qui travaillait à la maintenance d'engins de chantiers, dans un garage frappé par un missile israélien.

Dans la nuit, des explosions successives et des frappes continues de missiles ont été entendues par les habitants de Deir Seriane, la localité la plus fortement ciblée, a rapporté notre correspondant. Les équipes de secours n’ont pas pu accéder aux zones touchées par les frappes en raison du survol des drones, a-t-il ajouté. De son côté, la municipalité de Deir Seriane a condamné, dans un communiqué, « dans les termes les plus fermes les agressions israéliennes brutales et répétées qui ciblent les zones sûres du Sud (...), en violation flagrante de toutes les lois internationales et humanitaires ».

Commentant cette série de frappes, l'armée israélienne a indiqué, via son porte-parole arabophone Avichay Adraee, qu'elle avait attaqué des « cibles du Hezbollah, notamment des entrepôts d'armes, une rampe de lancement de missiles » et des « engins de chantier destinés à la reconstruction d'infrastructures terroristes ».

Plus tôt dans la journée de mercredi, une frappe israélienne de drone sur Touline avait tué un garçonnet de 11 ans.

Le Hezbollah a perdu de nombreux leaders, notamment son ancien secrétaire général Hassan Nasrallah, et une bonne partie de sa force, à la suite de l’ouverture d’un front de soutien avec Gaza en octobre 2023. La guerre s’est nettement intensifiée le 23 septembre 2024 et jusqu’au 27 novembre, date à laquelle le cessez-le-feu est entré en vigueur. Malgré cela, les agressions israéliennes et les assassinats de cadres du parti restent quotidiens au Liban-Sud et parfois dans d’autres fiefs du parti comme Baalbeck ou la banlieue-sud de Beyrouth. Selon un décompte de L'Orient-Le Jour, basé sur des chiffres de l'ONU et du ministère de la Santé, au moins 293 personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes, frappes et tirs, depuis l'entrée en vigueur de la trêve.