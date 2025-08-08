« Une décision courageuse », mais aussi « un spectacle d’humiliation » : les réactions après l'adoption de la feuille de route américaine

Après avoir fixé mardi un délai pour que l’État libanais exerce pleinement le monopole des armes d’ici la fin de l’année, le Conseil des ministres a adopté jeudi les objectifs de la feuille de route proposée par l’émissaire américain Tom Barrack. Cette double décision a provoqué des réactions partagées au Liban, où certains y voient un pas vers la souveraineté, tandis que d’autres la dénoncent comme étant un alignement sur les intérêts israéliens. À l’international, Paris et Washington saluent une initiative « courageuse » et « historique ». Retour sur les principales prises de position.

Une « décision courageuse »

Le premier à réagir Tom Barrack a félicité les autorités libanaises pour avoir pris « une décision historique, courageuse et juste ». « Les résolutions adoptées cette semaine en Conseil des ministres lancent enfin la mise en œuvre du principe ‘Une nation, une armée’ pour le Liban. Nous soutenons le peuple libanais », a-t-il écrit sur X.





Le porte-parole du département d'État américain, Tommy Pigott, a affirmé pour sa part jeudi que « les États-Unis saluent la décision prise mardi par le gouvernement libanais de charger les forces armées libanaises de mettre en œuvre un plan visant à placer toutes les armes sous le contrôle de l'État d'ici la fin de l'année ». « Il s'agit d'une étape importante vers la souveraineté du Liban. Nous continuons à suivre de très près les évolutions au Liban », a-t-il ajouté. Il a également indiqué que « l’émissaire Tom Barrack a clairement exprimé ce que le président américain Donald Trump attendait ». « Tant que le Hezbollah conservera des armes, les paroles ne suffiront pas », a-t-il assuré. « Les forces armées libanaises doivent s’engager pleinement et dès maintenant à mettre en œuvre la décision du gouvernement. » « La crédibilité du gouvernement libanais repose sur sa capacité à faire correspondre les principes aux actes », a-t-il conclu.

Dans un message publié sur le réseau X, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a affirmé de son côté que la France saluait « la décision courageuse et historique du gouvernement libanais d’aller vers une pleine souveraineté ». Il a indiqué que cette décision est « celle d’un État fort, disposant du monopole de la force légitime, capable d’assurer la protection de toutes les communautés, de reconstruire un pays dévasté par la guerre et la crise économique, et de garantir son intégrité territoriale au sein de frontières agréées avec ses voisins ».

« Pas de retour en arrière »

« Félicitations au Liban pour ce gouvernement qui incarne la souveraineté et la prise de décision nationale, et qui ne permet pas aux opportunistes, aux communautaristes et aux milices de perturber la voie de l’édification de l’État », a écrit sur X le député de la contestation Mark Daou. « La décision est définitive, il n’y a pas de retour en arrière. Retournez à l’État et abandonnez la logique des milices. Nous avons un gouvernement et nous construisons un État fondé sur la Constitution », a-t-il ajouté.

Fouad Makhzoumi, député sunnite de Beyrouth, a salué la décision, qu’il a qualifiée d’ « historique » . Sur son compte X, il a félicité le président Joseph Aoun et le Conseil des ministres pour « cette importante réalisation nationale qui constitue une étape courageuse et nécessaire sur la voie de la consolidation de la souveraineté de l’État et du renforcement de ses institutions légitimes ». « Tout mon soutien à cette voie réformiste qui sert l’intérêt du Liban et de son peuple, et pave la voie à une avenir meilleur pour notre pays », a-t-il conclu.

De son côté, le député des Forces libanaises Razi el-Hage a estimé « étrange le rejet du tandem chiite Hezbollah-Amal, alors que la feuille de route de Tom Barrack contient toutes ses revendications, à savoir le retrait israélien, le tracé des frontières, le soutien à la reconstruction et à l’économie ». « Ils veulent que l’agression israélienne du Liban se poursuive, ils veulent que le Liban soit un État voyou sous leur commandement ! » a-t-il déploré.

« Les objectifs d'Israël »

Premier membre du Hezbollah à commenter la décision du gouvernement, le député Amine Cherri a indiqué que son parti avait « rejeté la feuille de route américaine, car elle reflète les objectifs d’Israël ». Il a estimé que « les mesures prises par le gouvernement ne renforcent ni la souveraineté ni ne permettent de libérer les territoires », appelant à « un débat sérieux sur la stratégie de défense », tout en précisant que « le dialogue reste ouvert avec le gouvernement de Nawaf Salam ».





Le vice-président du Conseil supérieur chiite, le cheikh Ali el-Khatib, a quant à lui fait savoir dans un communiqué, que « l’émissaire américain Tom Barrack a atteint son objectif en transformant un conflit libano-israélien en affrontement politique à l'intérieur du gouvernement libanais, dégageant ainsi Israël du cercle des accusations de l’opinion publique internationale, comme étant celui qui ne respecte pas l’accord et empêche le déploiement de l’armée libanaise sur l’ensemble du territoire au sud du Litani, comme le stipule la résolution internationale ».

« Un spectacle d’humiliation »

Le chef du Courant patriotique libre (CPL), le député Gebran Bassil, a pour sa part déclaré au cours d’une rencontre avec les jeunes du parti : « Nous sommes parmi ceux qui veulent que les armes soient exclusivement aux mains de l’État, et que seule l’armée soit chargée de défendre la patrie. Nous voulons que la décision appartienne à l’État, à ses institutions constitutionnelles, mais nous ne voulons pas que cette décision vienne d’ailleurs ». Il a ajouté : « Que le gouvernement vienne nous dire qu’il a adopté une stratégie de défense nationale, ou qu’il a présenté un document libanais approuvé, et non pas qu’il se réunisse pour adopter un document américain ». « Nous sommes pour l’exclusivité des armes aux mains de l’État et de la politique aux mains de l’État, mais nous sommes contre la soumission à Israël, à la Syrie ou à tout autre pays. Nous revivons aujourd’hui un spectacle d’humiliation qui nous rappelle les jours de la tutelle », a-t-il encore martelé. « Qu'ils préservent au moins les apparences ! Et qu’ils adoptent une feuille de route libanaise, ni américaine, ni syrienne, ni iranienne, ni dictée par aucune autre nation ! Quelle honte ! », avait-il déjà écrit sur X peu après l'annonce du gouvernement.