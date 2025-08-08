Armes, retrait israélien, tracé des frontières : les 11 points du « plan Barrack » approuvé par le cabinet Salam

Le Conseil des ministres a adopté jeudi « les objectifs » de la feuille de route de l’émissaire américain pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack, fixant le délai pour le retour au monopole d’État sur les armes à la fin de l’année.

Une décision historique prise malgré le retrait des ministres chiites de la séance, qui a fait beaucoup réagir. Dès la fin de la séance, plusieurs convois de manifestants pro-Hezbollah ont circulé dans différentes régions libanaises, selon des informations rapportées par des médias locaux : à Tyr et Nabatiyé, au Liban-Sud, à Baalbeck dans la Békaa, ainsi que dans la banlieue-sud de Beyrouth..

Quels sont les objectifs de la proposition américaine ? Et quelles sont les phases de sa mise en œuvre ? L’Orient-Le Jour fait le point.

Le « plan Barrack » : 11 objectifs

A l’issue de la séance gouvernementale de jeudi, le ministre de l’Information avait donné lecture des objectifs de la feuille de route, qui ont été soumis au vote pendant la réunion. Au nombre de 11, ces objectifs sont les suivant :

1- Engagement du Liban à mettre en œuvre l’accord de Taëf, ainsi que la Constitution libanaise et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 1701 (2006). Beyrouth doit prendre les mesures nécessaires pour étendre la pleine souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire national en vue de renforcer le rôle des institutions publiques légitimes, consacrer le monopole de l’État dans la décision de guerre et de paix, ainsi que sur les armes sur l’ensemble du territoire libanais.

2- Garantir la pérennité du cessez-le-feu, y compris la fin de toutes les violations terrestres, aériennes et maritimes, à travers des étapes organisées menant à une solution durable, globale et garantie.

3- Mettre progressivement fin à la présence armée de toutes les factions non étatiques, y compris le Hezbollah, sur l’ensemble du territoire libanais, et cela au sud et au nord du fleuve Litani, tout en fournissant un soutien approprié à l’armée libanaise et aux Forces de sécurité intérieure.

4- Déployer des unités de l’armée libanaise dans les zones frontalières et les régions intérieures-clés, avec un soutien adéquat à la troupe et les Forces de sécurité intérieure.

5- Retrait d’Israël des « cinq points » et engagement à résoudre les questions frontalières et celles des prisonniers par des négociations indirectes et des moyens diplomatiques.

6- Assurer le retour des habitants des villages et localités frontalières.

7- Garantir le retrait complet d’Israël du territoire libanais et l’arrêt de toutes les hostilités, y compris les violations terrestres, aériennes et maritimes.

8- Délimitation permanente et visible de la frontière internationale entre le Liban et Israël.

9- Délimitation et définition permanente de la frontière entre le Liban et la Syrie.

10- Organisation d’une conférence économique avec la participation des États-Unis, de la France, de l’Arabie saoudite, du Qatar et des autres amis du Liban, en soutien à la reconstruction de l’économie libanaise, et en application de la vision du président Donald Trump aspirant à faire du Liban un pays prospère.

11- Assurer un soutien international supplémentaire aux forces de sécurité libanaises, en particulier l’armée libanaise, en leur fournissant les moyens militaires nécessaires à la mise en œuvre de cette initiative, de manière à garantir la protection du Liban.

Le plan « le plus détaillé à ce jour »

Selon une copie de l'ordre du jour du Conseil des ministres examinée par l'agence Reuters, le plan élaboré par le département d'État américain définit les mesures « les plus détaillées à ce jour » pour désarmer le Hezbollah. Voici un aperçu de la mise en œuvre du plan, en quatre phases :

Phase 1 : Le gouvernement libanais doit publier dans les 15 jours un décret s'engageant à désarmer complètement le Hezbollah, d'ici le 31 décembre 2025. Au cours de cette phase, Israël doit mettre fin à ses opérations militaires terrestres, aériennes et maritimes.

Phase 2 : Le Liban commence à mettre en œuvre le plan de désarmement dans un délai de 60 jours, le gouvernement approuvant « un plan détaillé de déploiement [de l'armée libanaise] visant à placer toutes les armes sous l'autorité de l'État ». Ce plan précisera les objectifs du désarmement.

Phase 3 : Dans un délai de 90 jours, Israël se devra se retirer des deux derniers des cinq points qu'il occupe, et le financement sera assuré pour lancer le déblaiement des décombres au Liban et la réhabilitation des infrastructures en vue de la reconstruction.

Phase 4 : Dans un délai de 120 jours, les armes lourdes restantes du Hezbollah devront être démantelées, y compris les missiles et les drones.

Réagissant à la séance du Conseil des ministres, Tom Barrack a écrit sur son compte X : « Félicitations au président libanais Joseph Aoun, au Premier ministre Nawaf Salam, et au gouvernement pour avoir pris cette semaine une décision historique, courageuse et juste. (...) Les résolutions adoptées (...) lancent enfin la mise en place du principe ‘Une nation, une armée’ pour le Liban. Nous soutenons le peuple libanais. » Et l'émissaire US de rappeler : « Notre objectif au Liban est un État fort, capable d’affronter et de désarmer le Hezbollah. »