Certains sont inquiets, d'autres veulent passer à autre chose : chez les chiites, le désarmement du Hezbollah divise

« Si seulement les responsables se rendaient dans le Sud avant de prendre ce genre de décisions », soupire Hassan Qaoussan, ancien moukhtar du village de Aïtaroun (Bint Jbeil), dont le fils a été tué lors de la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah. La décision du gouvernement libanais, mardi, de désarmer le parti d’ici à 2025 enrage de nombreux chiites partisans de la formation dirigée par Naïm Kassem. Mais elle semble satisfaire d'autres membres de la communauté qui espèrent tourner la page de ce conflit dévastateur, alors que l'armée israélienne poursuit ses bombardements quasi quotidiens contre le Liban-Sud, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024.

« La guerre n’est pas terminée »

Pour Hassan Qaoussan, la présence du Hezbollah demeure « indispensable pour protéger les Libanais ». « Une trêve a été conclue, mais la guerre n’est pas terminée ; nous ne parvenons toujours pas à dormir la nuit à cause des avions de chasse qui survolent nos villages », raconte-t-il à l'autre bout du fil. Pour lui, « la priorité devrait être à l’arrêt des hostilités contre le Liban ». Un point soulevé à maintes reprises par le secrétaire général du Hezbollah, qui avait affiché mardi, parallèlement au Conseil des ministres, son opposition au monopole des armes tant que l’agression israélienne se poursuit. Le cabinet Salam planche à nouveau ce vendredi sur ce dossier qui fait craindre une énième crise politique, voire sécuritaire, au Liban.

Hussein Mahmoud Diab, ancien moukhtar du quartier de Bourj el-Brajné dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, partage les craintes du chef du parti. « Hier (mercredi), un garçon de onze ans a été tué à Touline par Israël. Qui va protéger nos familles des frappes israéliennes soi-disant ciblées mais qui fauchent des innocents sur leur passage ? » demande l’élu dont la maison a été endommagée durant le conflit. « Les responsables pensent-ils vraiment que la priorité est de désarmer le Hezbollah et de laisser nos enfants mourir ? Je suis avec l’État libanais et je veux bien qu’il soit fort, mais depuis sa création, nous n’avons jamais rien vu de cela », déplore l'ex-élu.

Le désarmement « renforcera l’armée »

Pour Ali, pêcheur de Tyr, les deux réunions du gouvernement de Nawaf Salam cette semaine résultent d’une « pression américaine ». Mais il assure : « Les partisans de Hassan Nasrallah (l'ex-chef du parti chiite tué en septembre 2024 par une frappe israélienne) ne trahiront jamais » le parti.

Mai du côté de certains jeunes chiites, on ne l'entend pas de cette oreille. « Ceux qui étaient perçus comme des héros protecteurs ne le sont plus. Nous l’avons vu lors du dernier conflit qui a détruit le Liban », s’indigne Razan Slim, une habitante de 27 ans de la banlieue sud de la capitale. Elle estime que la confiscation des armes du Hezbollah « n’affaiblira pas l’État et renforcera l’armée ». « La troupe a réussi hier (mercredi) à tuer au moyen d'un drone le célèbre narcotrafiquant Abou Sallé. Il est temps que le parti chiite remette ses armes afin que la communauté internationale soutienne le pays et ses forces armées », plaide-t-elle.

Un avis partagé par Rouba Taha, 46 ans. Cette activiste de Baalbeck, militante lors du soulèvement populaire de 2019 contre la classe politique, soutient la décision du président de la République Joseph Aoun et du cabinet Salam d'exercer le monopole sur les armes afin de « reconstruire l'État ».

Mais Rana*, qui, elle aussi, a milité durant la « thaoura », se sent tiraillée. « Je suis contre la guerre et je m’étais opposée à l'ouverture d'un front de soutien à Gaza depuis le Liban, mais nous vivons dans une région instable au Moyen-Orient », souligne la trentenaire. « Qui nous protégera si l’ennemi décide de nous envahir demain ? Les Israéliens n’ont pas de limites ! »

*Le prénom a été modifié pour préserver l’anonymat.