Vague de chaleur attendue au Liban à partir de jeudi

Une vague de chaleur devrait s'abattre sur le pays à partir de jeudi, avec un fort taux d'humidité, selon les prévisions de Jocelyne Abou Farès, cheffe de la division dédiées aux prévisions à Météo-Liban, contactée par L'Orient-Le Jour. Cette vague, pressentie depuis le week-end dernier, pourrait durer une semaine, voire plus, ajoute-t-elle. « Le climat actuel, marqué par un temps estival et modéré avec des températures de saison, est lié à une dépression atmosphérique installée dans le bassin oriental de la Méditerranée, plus précisément entre le Liban et la Turquie. En revanche, à partir de jeudi, la dépression indienne qui s'étend chaque été va aspirer des masses d'air chaud en provenance d'Arabie saoudite vers le Liban », explique Jocelyne Abou Farès. « Les vents vont d'abord réchauffer l'intérieur du pays, puis atteindront progressivement les zones côtières. Un anticyclone, formé entre la Turquie et la Grèce, va stabiliser ce climat pendant au moins une semaine, marquée par un taux d'humidité important, de l'ordre d'au moins 85 %, ce qui accentuera la sensation de chaleur », poursuit-elle. « Ce sont des conditions assez normales pour le mois d'août au Liban. Les agriculteurs comptent dessus pour leurs récoltes de thym et de raisin », conclut-elle. La sécheresse estivale mine les champs de la Békaa La sécheresse estivale mine les champs de la Békaa Selon un bulletin détaillé de Météo-Liban publié sur el-Nashra mercredi : Jeudi, le temps sera peu nuageux, avec une première hausse des températures, surtout dans les régions montagneuses et intérieures. Du brouillard se formera sur les hauteurs moyennes. Vendredi, le temps sera partiellement nuageux, avec une hausse marquée des températures, notamment dans les zones montagneuses et intérieures où le mercure pourrait atteindre 40 °C dans la Békaa. L'humidité commencera à augmenter sur le littoral, avec du brouillard attendu sur les reliefs, principalement en début de matinée. Samedi, le temps restera partiellement nuageux, avec une hausse supplémentaire et significative des températures maximales à l'intérieur du pays et en montagne, dépassant de 5 °C les normales saisonnières, atteignant également plus de 40 °C dans la Békaa. Sur le littoral, la hausse sera limitée, les températures revenant dans les normales saisonnières, mais avec une humidité élevée accentuant la sensation de chaleur. Le Liban a connu une année particulièrement pauvre en précipitations, ce qui complique la vie des agriculteurs libanais et a poussé les autorités à demander aux établissements touristiques de rationner leur consommation d'eau.

