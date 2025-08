L'armée israélienne dit avoir éliminé un responsable du Hezbollah dans une frappe dans la Békaa

L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé dans la Békaa mardi soir un membre du Hezbollah, qui aurait été en charge de « cellules terroristes en Syrie », au lendemain d'une frappe israélienne de drone sur la route menant à Brital, près de Baalbeck.

Selon une publication du porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee, « Houssam Kassem Ghreib, un membre du Hezbollah terroriste qui opérait depuis le territoire libanais pour diriger des cellules terroristes en Syrie ayant planifié des tirs de roquettes vers la région du plateau du Golan (conquis par Israël en 1967, et annexé en 1981, NDLR) a été supprimé ».

Mardi soir, notre correspondante dans la Békaa Sarah Abdallah rapportait qu'un drone israélien avait frappé un véhicule à l'entrée de la localité de Brital (Baalbeck), tuant Houssam Ghreib. Le drone aurait visé la victime une première fois et manqué son but, blessant mortellement Ghreib au deuxième tir. La victime était originaire de la localité de Zeita, un village frontalier de la Syrie dans la Békaa-Nord.

L'homme avait été présenté comme un responsable de « l'unité 1900 » du Hezbollah par la chaîne israélienne Kan 13 mardi soir, sans qu'aucune information ne soit disponible sur cette unité. L'armée israélienne ne mentionne pas « l'unité 1900 » du Hezbollah qui avait été évoquée par la chaîne. Le parti chiite, lui, n'a pas commenté cet incident.

Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024, l’armée israélienne continue de mener des frappes quasi-quotidiennes au Liban-Sud et occupe toujours cinq positions qualifiées de « stratégiques » le long de la Ligne bleue entre le Liban et Israël. Régulièrement, elle prend pour cible des combattants ou des responsables du Hezbollah, faisant au passage des victimes civiles. Selon notre décompte, compilé à partir de chiffres de l'ONU et du ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes au Liban depuis l'entrée en vigueur de la trêve ont fait au moins 292 morts.