L’été libanais refroidi par la Syrie et « l’intransigeance » du Hezbollah, selon le dernier PMI 

Avec trois petits dixièmes de moins qu’en juin, l’indice PMI, qui mesure le moral des directeurs d’achats de 400 entreprises libanaises sondées chaque mois par Blominvest, s’est établi à 48,9 points en juillet. Ce recul intervient dans un contexte de crise persistante et d’incertitudes politiques et sécuritaires, sans toutefois décourager une partie de la diaspora venue passer ses vacances au pays. « Ce résultat n’était pas inattendu, l’économie manquant de tout véritable stimulus de la demande : le gouvernement n’a pas les moyens de dépenser et le secteur privé n’a ni la capacité ni la volonté de le faire », analyse l’économiste en chef de Blominvest, Ali Bolbol, dans le communiqué publié avec la mise à jour de l’indice. Il ajoute que la saison touristique, bien que partiellement sauvée par l’arrêt inattendu de la guerre déclenchée par Israël contre l’Iran fin juin, reste « médiocre », et que les entreprises libanaises enregistrent des exportations « en demi-teinte ». En cause : « une situation sécuritaire instable, aggravée par l’intransigeance du Hezbollah à abandonner ses armes et par les violences en Syrie ». Cette référence concerne le dossier du rétablissement du monopole de l’État sur les armes, qui se heurte à la résistance du parti chiite malgré les pressions américaines, ainsi qu’aux affrontements communautaires en Syrie. Israël continue par ailleurs de bombarder le Liban-Sud et, parfois, d’autres régions du pays, malgré le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier avec le Hezbollah. « La seule bonne nouvelle est que les répercussions économiques auraient pu être pires, ce qui laisse entrevoir une lueur d’espoir quant à la flexibilité et au potentiel de l’économie», ajoute Ali Bolbol. L’indice oscille à moins de deux points sous la barre des 50 depuis avril, reflétant un léger ralentissement de l’activité économique et des perspectives globalement peu favorables. Au-dessus de 50, le PMI traduit au contraire une expansion de l’activité. Le fait que l’indice de juillet recule par rapport à celui de juin indique une dégradation de la perception de la conjoncture chez les acteurs interrogés. Cela fait désormais cinq mois que le PMI évolue en dessous du seuil des 50 points. Le sous-indice mesurant la production est resté figé à 48 points, tandis que celui des nouvelles commandes a perdu une demi-unité pour s’établir à 47,8. Quant au sous-indice des nouvelles commandes à l’exportation, il a chuté de plus de deux points, atteignant 45,6, soit sa pire performance depuis la formation du gouvernement de Nawaf Salam en février dernier. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Avec trois petits dixièmes de moins qu’en juin, l’indice PMI, qui mesure le moral des directeurs d’achats de 400 entreprises libanaises sondées chaque mois par Blominvest, s’est établi à 48,9 points en juillet. Ce recul intervient dans un contexte de crise persistante et d’incertitudes politiques et sécuritaires, sans toutefois décourager une partie de la diaspora venue passer ses vacances au pays.« Ce résultat n’était pas inattendu, l’économie manquant de tout véritable stimulus de la demande : le gouvernement n’a pas les moyens de dépenser et le secteur privé n’a ni la capacité ni la volonté de le faire », analyse l’économiste en chef de Blominvest, Ali Bolbol, dans le communiqué publié avec la mise à jour de l’indice.Il ajoute que la saison touristique, bien que partiellement sauvée par...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte