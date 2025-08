Comment la BDL a réussi à reconstituer ses réserves

Depuis la prise de fonction de Karim Souhaid à la tête de la Banque du Liban, fin mars 2025, les réserves en devises de la banque centrale ont enregistré une progression sensible. Ce regain s’appuie sur une politique monétaire resserrée et un cadre budgétaire austère, mis en place dans un contexte de rigueur financière. Il s’explique aussi, en partie, par un afflux de dollars dont la provenance, parfois floue, continue d’alimenter les interrogations.Selon les chiffres officiels, plus de 790 millions de dollars ont été injectés en l’espace de quelques mois, portant les réserves de change à 11,47 milliards de dollars au 15 juillet. Ce regain intervient dans un contexte politique et sécuritaire en voie de stabilisation, favorisant un retour partiel de la confiance.L’élection d’un président de la République et...

