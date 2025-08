Le ministre Jaber veut savoir comment les DTS alloués par le FMI au Liban ont été dépensés

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a indiqué avoir demandé à plusieurs ministres et administrations de lui fournir tous les « documents et justificatifs » relatifs à l’utilisation des montants alloués au Liban par le Fonds monétaire international (FMI) à travers les Droits de tirage spéciaux (DTS) au cours des dernières années.

« Le ministre des Finances a adressé des courriers aux ministères de l’Énergie, de l’Eau, de la Santé publique, de l’Économie et du Commerce, des Travaux publics et des Transports, de l’Intérieur et des Municipalités – Direction générale de la Sûreté générale – ainsi qu’au Haut Comité de secours, leur demandant de fournir des explications détaillées et les documents justificatifs nécessaires concernant les paiements dus ou transférés sur leurs comptes bancaires, ainsi que le règlement des sommes financées par les fonds issus des DTS », peut-on lire dans un communiqué publié vendredi soir.

Contacté par L’Orient-Le Jour, le ministre a expliqué sa démarche : « La Cour des comptes a publié un rapport sur les dépenses liées aux DTS, et nous devons donc assurer un suivi. Comme vous le savez, les DTS constituent un prêt et non un don, et toutes les dépenses doivent être effectuées conformément à la loi sur la comptabilité publique, ce qui n’a pas été correctement appliqué, probablement en raison des circonstances prévalant à l’époque. Nous travaillons donc à rassembler tous les faits », a-t-il ajouté.

Manque de clarté et de transparence

Le rapport auquel le ministre fait référence a été publié le 6 mai 2025, à la suite d’une procédure lancée par plusieurs députés issus de la contestation – Paula Yacoubian, Yassine Yassine, Najat Aoun Saliba et Melhem Khalaf – qui s’interrogeaient sur la façon dont l’enveloppe de 1,139 milliard de dollars de DTS (ou SDR, selon l’acronyme anglais) allouée au Liban en septembre 2021 avait été dépensée.

Dans ses conclusions, la cour avait critiqué le manque de clarté et de transparence dans l’utilisation de ces montants et dans la documentation permettant de tracer ces flux, soulignant le risque qu’une partie des fonds ait été mal utilisée. Elle avait recommandé de mettre en place un mécanisme clair et légal pour la gestion comptable des DTS, afin d’optimiser leur utilisation à l’avenir.

Les DTS, calculés selon la quote-part de chaque pays au FMI, sont un instrument financier distinct de toute aide conditionnelle accordée par un programme du Fonds. Décidés tous les cinq ans environ par le Conseil des gouverneurs, ils peuvent être convertis en devises via un autre État membre ou un mécanisme du FMI, générant un intérêt SDRI tant qu’ils ne sont pas reconstitués, ce qui en fait une forme de prêt et non un don. Pour cesser ces paiements, le pays doit racheter des DTS sur le marché (en payant avec ses propres devises) afin de ramener ses avoirs en DTS au même niveau que son allocation initiale.

Débloqué juste au moment où le gouvernement de Nagib Mikati prenait ses fonctions, l’enveloppe a été dépensée par le Liban en moins de deux ans en pleine crise économique et financière. En octobre 2023, le ministre sortant des Finances, Youssef Khalil, et la Banque du Liban (BDL) avaient indiqué à la commission des Finances qu'il ne restait plus que 76 millions de dollars sur le montant initial.

Selon ces informations qui ont filtré à l'époque, 45 % du total ont été dépensés en subventions sur des « médicaments » (478,3 millions de dollars) ; 15,4 % avaient servi à rembourser des « prêts », notamment à la Banque mondiale (163,5 millions) ; 15,3 % avaient financé des transferts à Électricité du Liban (EDL) en carburant et des opérations de maintenance (162,2 millions) ; 12,6% avaient payé des subventions sur le blé (134,2 millions), encore maintenues ; et 6,5 % avaient été dépensés pour des subventions sur l’essence et le diesel, sachant que ces subventions ont été définitivement arrêtées en septembre 2022 (69,4 millions), entre autres.

Si Yassine Jaber assure que sa décision de demander des éclaircissements est uniquement liée aux conclusions de la Cour des comptes, il n’est pas impossible qu’elle s’inscrive également dans une volonté de rassurer le FMI sur la détermination du gouvernement à réformer le pays, au lendemain du vote de la loi sur la résolution bancaire et de celle sur l’indépendance de la justice, et à deux mois d’un rendez-vous probablement crucial avec le Fonds lors des assemblées annuelles qu'il tiendra avec la Banque mondiale à Washington en octobre.

Frais d'assurance des employés de Télé Liban

Dans son communiqué de vendredi, le ministre Jaber a considéré que « l’adoption de la loi sur la résolution bancaire constitue un message clair et explicite à tous les observateurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ainsi qu’à tous ceux qui tiennent à la renaissance du Liban et de son économie », avant de remercier le Parlement — et son président Nabih Berry, chef du mouvement Amal auquel appartient le ministre — de l’avoir adoptée. Il a aussi assuré que le gouvernement accélérerait la cadence pour finaliser un autre projet de loi critique, celui devant adresser la répartition de plusieurs dizaines de milliards de dollars de pertes bancaires et régler la question de la restitution des dépôts. Il a également indiqué avoir donné son accord pour débloquer des crédits sur les réserves budgétaires de 2025 afin de couvrir les frais d’assurance des employés de la télévision publique Télé Liban, et a suivi les préparatifs du projet de budget 2026.