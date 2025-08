Un drone israélien largue des tracts menaçant à nouveau un ancien moukhtar à Yaroun

Un drone de l’armée israélienne a largué des tracts au-dessus de Yaroun, dans le caza de Bint Jbeil, au Liban-Sud, menaçant une nouvelle fois Mohammad Chahine, un ancien moukhtar (élu local) du village, selon notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah.Sur les tracts l’on peut lire : « Mohammad Chahine, as-tu toujours peur ? » Le texte est accompagné de la même photo déjà diffusée par l’armée israélienne via des tracts similaires le 4 juin dernier dans la même localité. On y voit un homme au téléphone qui semble gesticuler en direction d’un objet situé en haut de sa tête, comme s’il adressait son geste à un drone. À gauche de l’image, le logo du Hezbollah barré en rouge et, plus bas, un texte invitant à écouter une station de radio pour « obtenir davantage d’informations ».

Morgan Ortagus de retour ? La veille, au moins quatre hommes, tous identifiés comme des combattants du Hezbollah par le parti, ont été tués en début de soirée dans la série de frappes menées par l’aviation israélienne sur plusieurs régions du Liban-Sud et de la Békaa. Le ministère libanais de la Santé a confirmé ce bilan.Selon des communiqués publiés par le parti-milice et annonçant les funérailles de ses membres « tombés en martyrs sur la route de Jérusalem », la formule utilisée depuis octobre 2023 pour parler des tués du groupe dans des attaques israéliennes, Hassan Ghamlouch, Ali Hammoud, Nassif Bahja et Hassan Horchi ont été tués dans les bombardements israéliens. Comme d’habitude, ces communiqués ne précisent pas où ils ont trouvé la mort. Les trois premières victimes sont originaires de différentes régions du Sud, et la quatrième de la Békaa-Ouest, selon les informations de nos correspondants locaux Mountasser Abdallah et Sarah Abdallah.Les raids de jeudi soir avaient visé Mahmoudiyé, près du check-point de l’armée libanaise au niveau du pont de Khardali, les abords de Aïchiyé et le village de Jormok, dans le caza de Tyr. Dans la Békaa, notre correspondante Sarah Abdallah affirme que les raids ont touché les hauteurs de Brital (Baalbeck) et les environs de Nabi Sreij. L’armée israélienne avait ensuite revendiqué avoir frappé « des infrastructures de production et de stockage de moyens de combat stratégiques ».Selon un décompte compilé par L’Orient-Le Jour à partir de chiffres fournis notamment par l’ONU et le ministère de la Santé, au moins 290 personnes ont été tuées dans des attaques, frappes et tirs israéliens depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre 2024. Cette trêve fragile, violée presque quotidiennement par l’armée israélienne, a mis fin à 13 mois de combats entre le Hezbollah et l’État hébreu, y compris deux mois d’offensive israélienne violente sur le Liban. Plus de 4 000 personnes ont été tuées au Liban depuis l’entrée en guerre du parti chiite le 8 octobre 2023, selon le ministère libanais de la Santé.Sur le volet diplomatique, la chaîne al-Jadeed a indiqué vendredi que l’administration américaine aurait décidé de confier à nouveau le dossier libanais à Morgan Ortagus, envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, qui avait été remerciée début juin par l’administration Trump après avoir affirmé que les problèmes financiers du Liban pouvaient être réglés sans recourir au Fonds monétaire international. Mais un responsable du département d’État américain a déclaré plus tard à al-Hadath que ces informations étaient infondées. M. Barrack pourrait toutefois être bientôt remplacé par Michel Issa, pressenti par Donald Trump pour devenir ambassadeur à Beyrouth, qui pourrait bientôt être nommé ambassadeur des États-Unis à Beyrouth.