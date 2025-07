Après 7 ans d’attente, la loi sur l’indépendance de la justice voit le jour

Considérée comme une étape cruciale dans le processus de réformes exigées par la communauté internationale, la loi sur l’organisation de la justice judiciaire, visant à libérer la justice des ingérences politiques et à renforcer son indépendance, a enfin été votée jeudi soir, sept ans après avoir été proposée, en 2018, par la Coalition de l’indépendance de la justice, un collectif regroupant plusieurs dizaines d’ONG et acteurs de la société civile. Le texte avait été remanié à maintes reprises par la commission parlementaire de l’Administration et de la Justice (CAJ) jusqu’à aboutir à une proposition de loi présentée en 2023, sans qu’elle ne soit pour autant votée. Le 2 mai, après avoir apporté des modifications au texte proposé par la CAJ, en coopération avec divers organismes juridiques, le ministre de la Justice, Adel Nassar, a soumis au gouvernement un projet de loi qui a été adopté jeudi. Au final, la loi proposée est une fusion des deux textes, affirme une source ministérielle à L’Orient-Le Jour.

Cette nouvelle loi apporte des changements importants dans l’organisation judiciaire, notamment dans la composition et le mode de désignation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) : quatre des dix membres du CSM seront élus, contre deux seulement auparavant, tandis que les huit autres étaient jusqu'ici nommés par le gouvernement. Si on est loin du texte initial de la Coalition de l’indépendance de la justice qui prévoyait l’élection de sept membres, cette évolution est toutefois perçue comme une avancée vers une plus grande autonomie du pouvoir judiciaire.

La nouvelle loi dispose également la désignation de quatre membres de droit, c’est-à-dire siégeant en vertu de leurs fonctions respectives de président du CSM, de procureur général près la Cour de cassation, de chef de l’Inspection judiciaire, et de président de l’Institut d’études judiciaires (IEJ). Jusqu’à présent, seuls les trois premiers occupaient ces sièges. L’ajout du président de l’IEJ a suscité de vives critiques, notamment au sein du Club des juges, qui y voit des calculs confessionnels. Un membre de cette association estime ainsi que l’intégration au CSM du président de l’IEJ, de confession chiite, vise à « ajuster » la représentation communautaire au sein du CSM, dont le président est maronite, le chef du parquet sunnite et le chef de l’Inspection judiciaire également sunnite. « Aucune justification objective ou scientifique fondée sur des critères institutionnels ou professionnels ne justifie cet ajout », affirme-t-il à L’OLJ, déplorant « la consécration, voire le renforcement de la logique de répartition confessionnelle ». Et d’ajouter : « La réforme judiciaire ne peut se fonder sur l’appartenance communautaire. »

Les quatre membres de droit sont désignés par un décret gouvernemental sur proposition du ministre de la Justice, conformément au régime qui était en vigueur jusqu’à présent. Mais les désignations se font désormais sur base d’une liste de trois noms proposée pour chaque poste par les membres actuels CSM, ce qui constitue une plus grande participation de la magistrature au processus de nomination

Outre la nomination de quatre membres nommés, la nouvelle loi prévoit l’élection de quatre membres : un président de chambre de Cour de cassation sera élu notamment par les présidents et assesseurs des dix chambres de cette cour, ainsi que par les juges du parquet de cassation et du parquet financier ; un président de chambre de la cour d’appel sera notamment élu par les présidents et membres des cours d’appel, les membres du parquet de la cour d’appel et les juges d’instruction ; un juge unique sera élu par ses pairs ; et un président de chambre des tribunaux de grande instance sera élu par l’ensemble des magistrats siégeant dans ces juridictions.

Selon la nouvelle loi, les membres du CSM, qu’ils soient désignés ou élus, cooptent les deux membres restants, en l’occurrence un membre d’une chambre de la Cour de cassation et un membre d’une chambre de la cour d’appel.

Face à l’adoption de ce nouveau mécanisme légal, le chef du Courant patriotique libre (CPL), Gebran Bassil avait affirmé jeudi en matinée au Parlement qu’« il ne peut y avoir d’indépendance de la justice quand, d’une part, seulement quatre des membres du CSM sont élus, et que d’autre part, les nominations continuent d’être promulguées par décret ».

Inamovibilité

Le nouveau texte de loi prévoit en outre l’inamovibilité des magistrats pour une durée de quatre ans. Considéré comme fondamental pour l’indépendance judiciaire, ce principe permet de ne pas muter ou déplacer un juge sans son consentement, sauf exceptions prévues par la loi. Le juge est ainsi protégé des menaces de mutation s’il rend des décisions qui ne plaisent pas à tel ministre ou tel parti.

Un système d’évaluation du travail des magistrats a été, en outre, institué par la nouvelle loi. Une commission sera créée à cet effet pour effectuer des visites dans les tribunaux.

Sur un autre plan, la loi dispose que le budget de la magistrature sera intégré à celui du ministère de la Justice. Le magistrat précité estime que cette situation ne garantit pas l’indépendance financière du corps judiciaire, soulignant que « toutes les institutions autonomes de l’État, y compris l’autorité de régulation du cannabis, disposent de leur propre budget ». Selon lui, « les moyens alloués à la justice ne devraient pas être noyés dans un budget global incluant des dépenses telles que l’entretien des palais de justice ou d’autres charges administratives ».

À noter que le texte a été voté en un seul article. « Ce procédé empêche les députés de débattre de chaque article séparément et de proposer éventuellement sa modification », déplore un autre magistrat du Club des juges, soulignant qu’« il est illégal et enfreint les règles démocratiques ».