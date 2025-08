Carrières illégales : quel sort réservé aux milliards de dollars d'impayés dus à l’État ?

Longtemps réputés intouchables et trop puissants pour rendre des comptes, les propriétaires des carrières de sable et de pierre au Liban se retrouvent, depuis 2022, au centre d’un processus de restitution des fonds qu’ils doivent à l’État. Un recensement de l’armée cette année-là et une étude du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont servi de base pour un plan étatique visant à récupérer plus de trois milliards de dollars d’impayés, comprenant, selon les chiffres du PNUD, les taxes impayées (environ 1,1 milliard), les frais de réhabilitation des sites dégradés (environ 1,97 milliard) et les compensations pour la dégradation environnementale (environ 588 millions).Si les exploitants de carrières ont si souvent échappé au paiement de leurs dus, c’est que très peu d’entre eux...

