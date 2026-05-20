La Jordanie dit avoir abattu un drone d'origine inconnue dans son espace aérien

L'armée jordanienne a annoncé mercredi avoir abattu un drone « d'origine inconnue » dans l'espace aérien du royaume.

« Les forces armées jordaniennes ont pris en charge ce matin un drone d'origine inconnue qui avait pénétré l'espace aérien jordanien. Il a été intercepté et abattu dans le gouvernorat de Jerash (à environ 50 kilomètres au nord d'Amman), sans faire de victimes », indique-t-elle dans un communiqué.



