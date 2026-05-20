Le gouvernement américain sanctionne des personnes selon lui liées au Hamas

Le gouvernement américain a placé mardi sur sa liste noire des personnes sanctionnées plusieurs individus selon lui liés au Hamas, dont certains sont basés en Europe. « Les désignations d'aujourd'hui visent trois catégories d'acteurs facilitant les activités du Hamas », explique le département d'Etat dans un communiqué. Il s'agit « des organisateurs d'une flottille soutenue par le Hamas voulant rejoindre Gaza ; des membres des réseaux des Frères musulmans alignés avec le Hamas qui facilitent des attentats terroristes violents ; et des coordinateurs de Samidoun, une organisation servant de couverture au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) », selon ce texte.

Sont visées plusieurs personnes présentées comme vivant en Europe (en Espagne ou en Belgique). Pour la Belgique, il s'agit en l'occurrence de Mohammed Khatib, le coordinateur européen de Samidoun. Les autorités belges avaient dit il y a deux ans vouloir lui retirer son statut de réfugié. Samidoun se décrit comme un réseau international de militants travaillant pour les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

En Espagne, est notamment visé Saif Abu Keshek, un militant d'une « flottille pour Gaza » récemment arrêté par l'armée israélienne au large de la Grèce, emmené en Israël car soupçonné de liens avec le Hamas palestinien, puis expulsé vers Barcelone. Plusieurs « flottilles » ont tenté de briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza, ravagée par la guerre déclenchée en octobre 2023 par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël et confrontée depuis à de graves pénuries.

Allié d'Israël, Washington prend régulièrement des sanctions contre les personnes et organisations suspectées de soutenir le mouvement islamiste palestinien.

« La mesure prise aujourd'hui met en lumière la manière dont le Hamas exploite les organisations de la diaspora, les institutions religieuses et les prétendus groupes de la société civile pour faire avancer son programme malveillant tout en invoquant des objectifs humanitaires », affirme encore le département d'Etat.

Quand Washington frappe des personnes et entités de sanctions, les avoirs qu'elles détiennent éventuellement aux Etats-Unis sont gelés. Les entreprises et citoyens américains ont interdiction de commercer avec elles, au risque d'être à leur tour frappés par des sanctions.