Le Sénat américain rejette deux lois visant à interdire les ventes d'armes à Israël

Les sénateurs américains ont voté contre deux résolutions qui auraient bloqué les ventes d'armes à Israël, et qui avaient été présentées par le sénateur Bernie Sanders, un indépendant aligné sur les Démocrates, en réaction au nombre toujours plus élevé de victimes civiles à Gaza, rapporte Reuters. Malgré leur rejet, elles ont obtenu plus de soutien que d'autres textes similaires présentés ces derniers mois, obtenant pour la première 24 voix pour et 73 contre, et 27 pour et 70 contre pour la seconde, sur 100 votants. En avril, des résolutions similaires avaient seulement obtenu 15 voix pour. Tous les votes en faveur de ces projets de loi provenaient du camp démocrate. Israël bénéficie traditionnellement aux Etats-Unis du soutien démocrate autant que républicain, ce qui rend peu probable l'adoption de lois bloquant les ventes d'armes. Toutefois, Bernie Sanders s'est félicité de nouvelles voix en faveur de ses résolutions au sein des Démocrates. « La tendance s’inverse. Les Américains ne veulent pas dépenser des milliards pour affamer les enfants à Gaza, a-t-il écrit sur X. Les Démocrates progressent sur cette question et j’espère un soutien républicain dans un futur proche. » Des « souffrances inimaginables » à Gaza La sénatrice Jeanne Shaheen, du New Hampshire, principale Démocrate de la commission sénatoriale des relations étrangères, faisait partie des Démocrates ayant voté contre les résolutions soutenues par Sanders en avril, mais ayant cette fois changé de camp. Elle a indiqué dans un communiqué qu’Israël avait le droit de défendre ses citoyens, mais qu'il est « clair que le gouvernement israélien n’a pas conduit ses opérations militaires à Gaza avec le soin nécessaire exigé par le droit humanitaire international. Il est également évident que le gouvernement israélien n’a pas permis une assistance humanitaire adéquate à Gaza, entraînant des souffrances inimaginables. » Les résolutions auraient bloqué la vente de 675 millions de dollars de bombes et l’envoi de 20 000 fusils d’assaut. Le sénateur Jim Risch, de l’Idaho, président républicain de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré dans un discours s’opposant aux résolutions que le groupe armé Hamas était responsable de la situation à Gaza. « Il est dans l’intérêt de l’Amérique et du monde de voir ce groupe terroriste détruit », a-t-il affirmé. Israël a toujours affirmé que ses actions à Gaza relevaient de la légitime défense et accuse le Hamas d’utiliser les civils comme boucliers humains, ce que le Hamas dément. Depuis octobre 2023, plus de 60 000 Palestiniens ont été tués dans l'enclave dans des attaques israéliennes. L'offensive israélienne a détruit une grande partie du territoire assiégé et provoqué plus de 100 décès dus à la malnutrition en raison d'un blocus sévère imposé par l'Etat hébreu. Le vote du Sénat américain intervient alors que la France et le Canada ont indiqué leur intention de reconnaître un État palestinien, sur fond d’indignation internationale croissante face à la grave crise humanitaire à Gaza. La Grande-Bretagne a également indiqué qu’elle reconnaîtrait l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre si les combats à Gaza ne cessaient pas d’ici là.

