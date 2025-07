Le Parlement libanais observe une minute de silence en mémoire de Ziad Rahbani

Le Parlement libanais, réuni jeudi matin pour étudier plusieurs projets de loi, notamment concernant la restructuration du secteur bancaire, a commencé sa réunion en observant une minute de silence en mémoire de Ziad Rahbani, artiste aux multiples talents iconique de la scène culturelle libanaise, décédé le 26 juillet.

Ziad Rahbani, décédé à 69 ans, a été inhumé lundi sous une pluie d’hommages posthumes et une émotion nationale d’une rare intensité. L'ensemble du spectre politique, des Forces libanaises au Hezbollah, lui avaient rendu hommage et des dizaines de responsables et personnalités politiques et médiatiques sont allés présenter leurs condoléances à sa mère, l'iconique diva Feyrouz, et sa famille, lundi et mardi.