Damas veut rétablir une « une relation juste » avec Moscou, affirme son chef de la diplomatie en visite en Russie | Direct

Washington annonce des sanctions contre une flotte commerciale liée aux dirigeants iraniens

Le gouvernement américain a annoncé hier soir une nouvelle série de sanctions contre l'Iran, visant plus de 50 personnes et entités ainsi que plus de 50 navires présumés appartenir à la flotte commerciale du fils d'Ali Shamkhani, un proche conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain affirme dans un communiqué qu'il s'agit de ses « plus importantes sanctions liées à l'Iran depuis 2018 ». Elles visent une flotte de navires pétroliers et de porte-conteneurs contrôlée selon lui par Mohammad Hossein Shamkhani. De son côté, le département d'État a décrété des sanctions contre 20 entités et 10 navires pour leur implication dans le commerce et le transport de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens.

