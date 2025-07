Washington annonce des sanctions contre une flotte commerciale liée aux dirigeants iraniens

Le gouvernement américain a annoncé mercredi une nouvelle série de sanctions contre l'Iran, visant plus de 50 personnes et entités ainsi que plus de 50 navires présumés appartenir à la flotte commerciale du fils d'un important responsable de la République islamique.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain affirme dans un communiqué qu'il s'agit de ses « plus importantes sanctions liées à l'Iran depuis 2018 ». Elles visent une flotte de navires pétroliers et de porte-conteneurs contrôlée selon lui par Mohammad Hossein Shamkhani, fils d'Ali Shamkhani, un proche conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei.

« L'empire naval de la famille Shamkhani illustre la manière dont les élites du régime iranien exploitent leur position pour accumuler d'énormes richesses et financer le comportement dangereux du régime », a déclaré le ministre des Finances, Scott Bessent, cité dans le communiqué. « Les plus de 115 sanctions décrétées aujourd'hui sont les plus importantes à ce jour depuis que l'administration Trump a lancé notre campagne de pression maximale sur l'Iran » en février, a insisté le ministre. Mohammad Hossein Shamkhani opère entre l'Iran et les Émirats arabes unis, a précisé un haut responsable du ministère des Finances lors d'un point presse téléphonique. Bon nombre des entités visées par ces sanctions sont basées aux Émirats arabes unis. Ce réseau « contrôle une part significative des exportations de pétrole de l'Iran » et brasse annuellement des milliards de dollars de bénéfices, réalisés essentiellement par des ventes à des acheteurs chinois, selon le ministère.

Perturbation minime des marchés pétroliers

Un responsable du ministère des Finances a minimisé lors du point presse les risques de « perturbation des marchés pétroliers mondiaux » à la suite de ces sanctions, assurant qu'il s'agissait d'une « action ciblée ».

De son côté, le département d'État américain a décrété des sanctions contre 20 entités et 10 navires pour leur implication dans le commerce et le transport de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. Le département d'État qualifie dans un communiqué l'ensemble de ces sanctions d' « action décisive pour saper la capacité du régime iranien à financer ses activités déstabilisatrices, y compris son programme nucléaire, son soutien à des mouvements terroristes et son oppression de son propre peuple ».

En 2020, sous le premier mandat de Donald Trump, Ali Shamkhani, alors secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale, avait lui-même fait l'objet de sanctions américaines, rappelle le Trésor. Blessé pendant l'offensive de 12 jours d'Israël contre l'Iran en juin, Ali Shamkhani a été aperçu avec une canne lors des funérailles nationales d'une soixantaine de hauts gradés et scientifiques du nucléaire tués au cours du conflit.

Ces nouvelles sanctions interviennent un peu plus d'un mois après les frappes israéliennes et américaines.

En soutien à l'opération israélienne, les États-Unis ont bombardé le site souterrain d'enrichissement d'uranium de Fordo, au sud de Téhéran, et des installations nucléaires à Ispahan et Natanz (centre) le 22 juin.