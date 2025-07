Un Libanais condamné aux États-Unis pour tentative d’exportation illégale vers l’Iran

Un homme d'affaires libanais, Brian Assi, a été condamné par un jury fédéral à Gainesville, en Floride, aux États-Unis, à une peine de 44 mois de prison pour avoir tenté d’exporter du matériel de forage vers l’Iran, en violation des sanctions américaines, indique un communiqué du Bureau des affaires publiques du département de la Justice.

De son vrai nom Brahim Assi, le Beyrouthin a voulu expédier deux foreuses de mines d’une valeur de 2,7 millions de dollars en passant par des intermédiaires basés en Irak et en Turquie. L'homme était employé comme représentant commercial pour une multinationale fabricant de matériel lourd, dont le nom n’a pas été divulgué, basée au Moyen-Orient et disposant d’une filiale en Floride. Les exportations devaient être menées en collaboration avec la société Sakht Abzar Pars, basée à Téhéran. Sur le site du ministère de la Justice, les procureurs ayant pris en charge l'affaire ont expliqué que les foreuses exportées sont un type de matériel lourd utilisé pour créer des trous dans le sol, destinés à être remplis d’explosifs déployés dans l’exploitation minière.

Selon le communiqué, publié lundi, Brian Assi voulait effectuer cette transaction par l'intermédiaire d'un distributeur irakien, acheteur de façade, à qui la destination finale de la marchandise vers l'Iran avait été dissimulée. L’homme a également été condamné pour la falsification de documents de transport officiels dans le Système automatisé d’exportation (AES), une base de données du gouvernement américain contenant des informations sur les exportations depuis les États-Unis, et trompé les autorités de contrôle américaines quant au destinataire final des livraisons. À son employeur, M. Assi a également affirmé que les foreuses étaient en partance pour l’Irak.

M. Assi comptait les faire transiter par la Turquie avant de les envoyer en Iran, de façon à contourner les contrôles à l’exportation.

« L’accusé a menacé la sécurité économique et nationale des États-Unis en conspirant et en dissimulant ses efforts pour contourner nos contrôles à l’exportation afin de fournir du matériel lourd à l’Iran », a dénoncé John P. Heckin, procureur des États-Unis pour le district nord de la Floride dans le communiqué. Il a ajouté : « Mon bureau continuera de sanctionner avec détermination toute personne qui viole nos lois et apporte un soutien matériel aux ennemis de l'Amérique. »

Le Libanais a été reconnu coupable le 24 octobre 2024. Suite à cette condamnation, le jugement de lundi établit la sentence sur la base de diverses charges, incluant notamment le complot en violation des sanctions, la tentative d’exportation illégale, la contrebande et le blanchiment d’argent.