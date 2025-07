Aoun en Algérie : Le domaine de coopération le plus « urgent » pour le Liban est l'aide à la reconstruction

Le président Joseph Aoun a été reçu mardi soir par son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, avec qui il a évoqué la coopération entre les deux pays, notamment la question « urgente » pour le Liban de l'aide à la reconstruction des villages et infrastructures détruits dans des attaques israéliennes pendant la guerre entre le Hezbollah et Israël (octobre 2023-novembre 2024) et après le cessez-le-feu.

Parallèlement à cette visite, la compagnie aérienne Air Algérie a indiqué qu'elle allait reprendre ses vols pour Beyrouth le 14 août prochain, selon une annonce publiée dans la nuit de mardi à mercredi sur sa page Facebook. Les vols reprendront dans un premier temps entre le 14 août et le 25 octobre, a annoncé la compagnie, à raison de deux vols par semaine. La desserte Alger-Beyrouth avait été suspendue durant l'été 2024, sur fond de tensions entre l'Iran et Israël, après l'assassinat à Téhéran d'Ismaïl Haniyé, dirigeant du Hamas, une frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas et un tir qui avait tué une douzaine d'enfants sur le plateau du Golan annexé par Israël.

« Système d'intérêt arabe commun »

Au siège de la présidence algérienne, lors de sa visite de deux jours, M. Aoun a souligné l'importance d'un renforcement de la coopération entre les deux pays, dans la perspective d'un « monde arabe plus fort et plus solidaire ». « Les relations entre le Liban et l’Algérie sont historiques » sur les rives de la Méditerranée, et «les Phéniciens nous ont unis il y a des milliers d’années», a-t-il affirmé, en allusion au peuple sémitique datant des premiers millénaires avant le Christ, établi sur le littoral libanais en une série de cités indépendantes, et qui a établi des relations commerciales et des comptoirs jusqu'en Afrique du Nord. « Il faut qu’un système d’intérêt arabe commun nous unisse pour les années à venir », a plaidé le chef de l'État libanais, qui a listé les domaines de coopération entre Beyrouth et Alger, notamment dans l'énergie et tous les secteurs économiques.

Le Liban et l’Algérie entretiennent des relations diplomatiques amicales, mais leurs échanges commerciaux restent limités. Le Liban n’importe plus de carburant algérien depuis l’affaire du fuel défectueux livré à Électricité du Liban (EDL) entre 2005 et 2020 via l'entreprise Sonatrach Petroleum Corporation (SPC), filiale de la compagnie nationale pétrolière algérienne. En 2024, alors que le fournisseur public d’électricité faisait face à une nouvelle pénurie de carburant, l’Algérie a fait un don de plusieurs dizaines de milliers de litres de fuel au Liban. En novembre 2024, au plus fort de la guerre entre le Hezbollah et Israël, une délégation de médecins algériens s’est rendue pendant deux semaines au Liban pour réaliser des opérations chirurgicales dans les hôpitaux.

Reconstruction

Joseph Aoun a en outre souligné que le domaine de coopération le plus « urgent » aujourd'hui pour le Liban était l'aide à la reconstruction des dégâts de la guerre de l'automne 2024. Il a précisé que cette aide inclut notamment la reconstruction des «infrastructures gouvernementales, réseaux publics, ou habitations détruites». « Nous ne voulons pas que le temps perdu ou les mauvaises décisions détruisent les espoirs des habitants de revenir sur leur terre et d’y vivre dans la dignité », a-t-il dit.

Le Liban a obtenu début juin un prêt de 250 millions de dollars de la Banque mondiale (BM) et lancé, en partenariat avec des agences des Nations unies, des projets d’une valeur de plus de 350 millions de dollars destinés au sud du pays. La guerre a détruit, totalement ou partiellement, des villages du Sud, de la Békaa et de la banlieue-sud de Beyrouth. La BM évalue à onze milliards de dollars la facture totale des dégâts dans les régions touchées par les bombardements israéliens au Liban. La France s'était, elle, engagée la semaine dernière à contribuer à hauteur de 88 millions de dollars pour la reconstruction.

De son côté, le président algérien a insisté sur l'importance d'élargir les relations entre les deux pays, notamment en relançant les travaux d'un comité de coopération libano-algérien, et à renforcer la coordination entre les hommes d'affaires des deux pays. Alger est « toujours solidaire du peuple libanais, quelles que soient les conditions », a-t-il déclaré. Il a appelé à « la fin des violations israéliennes de la souveraineté libanaise », s'engageant à peser autant que possible dans la prochaine décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul).

De son côté, le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi, présent aux côtés de Joseph Aoun durant ces deux jours en Algérie, a tenu en marge de sa participation à la visite une longue réunion avec son homologue algérien, Ahmad Attaf. Les deux ministres y ont notamment abordé les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines, et plus particulièrement sur les plans politique et économique. Selon les informations de l’Agence nationale d'information (Ani, officielle), il a ainsi été convenu d'activer les travaux de la commission mixte supérieure entre le Liban et l'Algérie, créée en 2002.

Le ministre libanais de l'Information, Paul Morcos, et son homologue algérien, Mohammad Mizian, ont pour leur part signé un mémorandum de coopération visant à « soutenir les médias publics libanais ».