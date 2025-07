 La réforme bancaire dans le bazar de la dernière heure

Le projet de loi sur la réforme et la réorganisation du secteur bancaire libanais entre dans une semaine décisive. Porté, remanié, puis remodelé par une sous-commission parlementaire constituée avant la mi-mai, le texte s’apprête à franchir une nouvelle étape cruciale : son examen, ce lundi, par la commission des Finances et du Budget. Une dernière halte avant, peut-être, son grand saut vers l’assemblée plénière. Dans les couloirs du Parlement, plusieurs députés assurent que le président de la Chambre, Nabih Berry, pourrait convoquer une session générale – à condition, toutefois, que « tout se passe comme prévu ».Au cœur des discussions attendues aujourd’hui : la composition de la Haute Autorité bancaire (HAB), appelée à diriger l’opération sensible – et d’une extrême complexité technique –...

