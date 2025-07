Damas, Alep, Lattaquié... : quels aéroports civils à réhabiliter en Syrie ?

Cette semaine se tient à Damas le premier Forum d’investissement syro-saoudien, afin d’assurer des accords d’investissement et de partenariat pour la reconstruction des infrastructures en Syrie, ravagée par 13 ans de guerre et désormais dirigée par le président par intérim Ahmad el-Chareh, après la chute de la dictature de Bachar el-Assad en décembre dernier. En marge de ce forum, le président de l’Autorité générale de l’aviation civile syrienne, Omar el-Houssary, a déclaré jeudi que le pays allait lancer un projet de construction d’un nouvel aéroport international à Damas, pouvant accueillir jusqu’à 30 millions de passagers par an. Il a également annoncé vouloir développer l’actuel aéroport de Damas pour porter sa capacité à cinq millions de passagers par an, et réhabiliter celui d’Alep pour y...

