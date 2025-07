À Nabatiyé, près de 70 % des bâtiments patrimoniaux ne sont plus habitables

Parmi les destructions du Liban-Sud, les bâtiments patrimoniaux, à l’architecture traditionnelle si caractéristique, figurent en bonne place. Le recensement présenté jeudi lors d’une conférence à la Bibliothèque nationale de Beyrouth, par une initiative du ministre de la Culture Ghassan Salamé, apporte pour la première fois depuis la récente guerre entre Israël et le Hezbollah des chiffres portant spécifiquement sur le patrimoine de la ville de Nabatiyé et quatre autres villages alentour. Ils proviennent d’un recensement effectué par l’association Biladi, spécialisée dans la préservation du patrimoine, et montrent l’ampleur des destructions dans ces bâtiments patrimoniaux, dont près de 70 % ne sont plus habitables.Bien que relativement pessimiste sur la perspective d’une reconstruction rapide pour de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte