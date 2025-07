Onze demandes, un coup de colère de Beyrouth et... une faille juridique : comment les écrous sont tombés pour Georges Abdallah

Il s’était juré qu’on ne l’y reprendrait plus, après le rejet de sa demande de libération conditionnelle en 2015. Que s’il venait à sortir de prison, plus de quarante ans après son arrestation en 1984, ce serait par une grâce présidentielle, et rien d’autre. Dix ans plus tard, la cour d’appel de Paris a ordonné, le 17 juillet 2025, la libération de Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la prison à perpétuité pour complicité dans l’assassinat, en 1982, de deux diplomates américain et israélien à Paris, dans un contexte d’importation du conflit israélo-palestinien sur le Vieux continent. Vendredi matin, le natif de Qobeyat, dans le Akkar (Nord), est sorti de sa cellule numéro 221. Il devait être escorté vers la sortie de Lannemezan, établissement pénitentiaire du sud de la France dans lequel il a vu...

