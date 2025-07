Une septuagénaire inculpée pour avoir comploté pour assassiner Netanyahu

Le parquet israélien a annoncé jeudi l'inculpation d'une femme soupçonnée d'avoir « comploté en vue de commettre un acte terroriste » avec l'intention de tuer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, selon un communiqué du ministère de la Justice. «Le parquet de l'État a présenté un acte d'accusation contre une résidente de Tel-Aviv, pour tentative de complot en vue de commettre un acte terroriste (meurtre avec circonstances aggravantes) », affirme le texte, précisant que la suspecte a voulu «tuer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu». La veille, la police israélienne avait indiqué que la suspecte, âgée de plus de 70 ans, a été arrêtée il y a un mois et demi à la suite d’une enquête impliquant le service de sécurité Shin Bet. Elle a été relâchée le jour même et placée en résidence surveillée stricte. L’enquête à son encontre a été ouverte après plusieurs signalements à la police concernant son intention de nuire à M. Netanyahu. Après être tombée malade, elle aurait affirmé à d’autres militants qu’elle prévoyait d' « emmener Netanyahu avec elle », et s’était activement efforcée d’obtenir des renseignements sur son dispositif de sécurité et de se procurer des armes. L’identité de la suspecte demeure sous le coup d’une ordonnance de non-publication. À la suite de cette annonce, de nombreux responsables gouvernementaux se sont exprimés pour condamner le projet d’attentat. Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a affirmé qu’il « condamne fermement cette tentative » et souhaite que la suspecte soit traduite en justice. Le député d’opposition Gilad Kariv a exprimé un sentiment similaire, déclarant que « la violence n’a pas sa place et constitue une menace existentielle ». M. Kariv a toutefois dénoncé le deux poids, deux mesures dans la condamnation de cette attaque, alors que d’autres violences ayant visé la semaine passée les membres du parti Hadash-Ta’al dirigé par les Arabes, le député Ayman Odeh et le député Ofer Cassif, n’ont pas suscité les mêmes réactions. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

