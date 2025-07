Échauffourées devant l’ambassade d’Égypte à Beyrouth lors de manifestations en soutien à Gaza

Un rassemblement d’activistes visant à dénoncer le blocus israélien sur Gaza a dégénéré mercredi à la mi-journée devant l’ambassade d’Égypte à Bir Hassan, dans la banlieue-sud de Beyrouth. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, repris entre autres par le média Sawratcom, montrent des dizaines de manifestants dont beaucoup portent la keffieh et/ou le drapeau palestinien, tentant apparemment de forcer l’entrée vers l’ambassade et se heurtant à l’armée, déployée en force dans la zone. Pour rappel, cette ambassade est entourée de gros blocs de béton et de barbelés depuis des années, et elle est pratiquement inaccessible à partir de l’avenue adjacente.

Les tentatives des manifestants de forcer l’entrée de l’ambassade ont de toute évidence été repoussées par l’armée, selon les images tournées sur place par les manifestants. L'Orient-Le Jour a tenté de vérifier ces informations auprès de l’armée libanaise, mais n’a pas reçu de confirmation au moment de publier cet article. Dans les vidéos, les manifestants essaient de repousser le barrage formé par les soldats et reçoivent des bastonnades de la part des militaires. Sur l’une d'elles, la manifestante qui filme traite l’armée de « sioniste » et se félicite d’avoir pu « entrer manifester (au niveau de l’avenue adjacente) alors qu’ils essayaient de nous en empêcher ».

Il n’est pas clair qui sont les organisateurs de ce mouvement : un observateur interrogé par L'OLJ dit simplement qu’il s’agit de « groupes de gauche ». Le choix de l’ambassade d’Égypte n’est pas anodin puisque ce pays contrôle la frontière sud de Gaza et est régulièrement accusé de fermer ce point de passage malgré toute la détresse de la population de la bande, en proie à une guerre inégale avec les Israéliens depuis le 8 octobre 2023. Les manifestants, pour leur part, réclament une intervention des autorités égyptiennes pour « briser le blocus » et faire entrer des aides alimentaires. Des millions de Gazaouis vivent dans la faim depuis des mois, et plus d'un millier de personnes selon l'ONU ont été tués par balles en essayant de parvenir aux rares aides distribuées par une ONG appuyée par les États-Unis.

Une autre vidéo de la manifestation montre la Croix-Rouge libanaise (CRL) emmenant une vieille dame du lieu du rassemblement à l’hôpital en ambulance. En bruit de fond, une voix féminine dit qu’elle a été victime d’« un malaise ». Une source de la CRL confirme que la manifestante a bien été secourue, sans donner plus de détails, et précise que les échauffourées n’ont par ailleurs pas fait de blessés.

Une autre manifestation, à laquelle avaient appelé la veille des activistes de la société civile, s’est tenue de 11h à midi, sans aucun incident, devant le bâtiment de l’ESCWA (des Nations unies) au centre-ville de Beyrouth. L’avocat Hassan Bazzi, un militant de la société civile, a précisé, sur son compte Facebook, qu’elle a compté 63 activistes qui ont fait parvenir une lettre au secrétaire général de l’ONU à propos de la guerre et la famine à Gaza.

Sit-in dans le camp de Beddaoui

Un sit-in contre le blocus israélien sur Gaza a également été tenu mercredi par des Palestiniens du camp de Beddaoui (Liban-Nord). Les manifestants ont brandi des slogans contre « le meurtre des enfants à Gaza », appelant « à l’ouverture immédiate des frontières pour que l’aide puisse être acheminée à la bande ».

Le sit-in observé dans le camp de Beddaoui contre le blocus de Gaza, le 23 juillet 2025. Photo envoyée par les organisateurs





Durant ce rassemblement a été annoncée la grève de la faim observée par un activiste palestinien au camp, Atef Khalil, cadre du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP). Dans un mot prononcé sur place, Atef Khalil a précisé en être à son deuxième jour de grève, assurant que cette action « est un message au monde qui reste silencieux face au blocus de Gaza et de la mort lente de ses enfants, de ses femmes et de ses vieillards ».