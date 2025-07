Un ancien agent de sécurité de la GHF témoigne contre ses abus à Gaza

Un agent de sécurité américain qui a travaillé pour Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une organisation d'aide controversée et soutenue par les États-Unis, a affirmé dans une interview mardi à la chaîne israélienne Channel 12 que « les centres d'aide traitaient très mal la population et la mettaient en danger », estimant qu'il « fallait y mettre fin ». L'agent a ainsi critiqué le comportement aveugle du personnel de la GHF et a relaté un incident au cours duquel un Palestinien qui ramassait de la nourriture par terre a été aspergé de gaz lacrymogène par des gardes de sécurité américains, alors qu'il ne représentait aucune menace. Il a également décrit un incident au cours duquel un membre du personnel de la GHF a lancé une grenade incapacitante directement sur une Palestinienne, qui est tombée par terre. « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer », a-t-il affirmé. « Alors que les Palestiniens finissaient de collecter l'aide qui se trouvait sur le site, les gardes de sécurité américains ont commencé à leur tirer dessus... à leurs pieds, sur les talus de terre, pour les faire partir », a-t-il raconté. « De tout mon service militaire, je n'ai jamais vu un tel usage de la force contre des civils désarmés. Je n'y participerai pas maintenant », a-t-il ajouté. Dans une déclaration, la GHF a rejeté les allégations et a déclaré que le contractant avait été licencié pour mauvaise conduite. L'ONU a accusé l'armée israélienne d'avoir tué à Gaza depuis fin mai plus de 1 000 personnes qui cherchaient à obtenir de l'aide humanitaire, en grande majorité près de centres de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF). Deux employées d’un sous-traitant américain de la GHF chargé d’assurer la sécurité des distributions d’aide avaient déjà témoigné début juillet des « pratiques dangereuses et irresponsables » de la fondation à l’Associated Press (AP). Elles avaient décrit l’utilisation régulière de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène en direction de Palestiniens à la recherche d’aide humanitaire, même lorsqu’il n’y a pas de menace. L’une assure même que des balles réelles sont tirées dans tous les sens, en l’air, au sol, et qu’une personne au moins aurait été touchée. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

