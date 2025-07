Un navire de croisière israélien empêché de débarquer sur l’île grecque de Syros par des manifestants

Le MS Crown Iris, navire de croisière opéré par la compagnie israélienne Mano Maritime, a dû rebrousser chemin mardi et mettre le cap vers Chypre après que des manifestants soutenant les Palestiniens de Gaza aient empêché les 1600 touristes israéliens qu’il transportait de débarquer, selon plusieurs médias dont The Greek Reporter — qui a cité des témoignages de touristes israéliens à la chaîne israélienne Channel 12 et The Guardian. La compagnie maritime israélienne Mano Maritime a confirmé l’incident au Guardian.

Selon des témoins cités par les médias en question, quelque 300 manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et une banderole sur laquelle on pouvait lire « Stop au génocide » s’étaient assemblés sur le quai d’Ermoupolis, sur l’île de Syros où le navire devait faire escale pour une visite de six heures.

Les protestataires dénonçaient la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza ainsi que le rapprochement « économique, technologique et militaire » entre la Grèce et Israël.

« En tant qu’habitants de Syros, mais surtout en tant qu’êtres humains, nous voulons par cette action contribuer à mettre fin à la guerre génocidaire qui ravage notre région », ont déclaré les manifestants dans un communiqué. Aucun incident ni arrestation n’a été signalé.

Ils ont brandi en outre sur place une grande bannière portant les mots « Stop the Genocide » aux côtés de drapeaux palestiniens, rapporte le Guardian. Selon The Greek Reporter, les manifestants ont défilé de la place Miaouli jusqu’au secteur de Nissaki, où le navire de croisière devait accoster, en scandant des slogans. Ils sont ensuite restés sur place jusqu’au départ du navire malgré les tentatives visant à faciliter le débarquement des passagers.

Selon les témoins cités par le Guardian, certains passagers du navire ont réagi en brandissant des drapeaux israéliens et en scandant des slogans patriotiques. La compagnie maritime israélienne Mano Maritime a confirmé l’incident au Guardian.

Condamnation par un ministre grec

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a, lui, contacté son homologue grec, George Gerapetritis, à propos de l’incident, a confirmé le ministère grec des Affaires étrangères, sans toutefois donner de détails sur leur échange.

Le ministre grec de la Santé, Adonis Georgiadis, a fermement condamné mercredi l’incident survenu à Syros, le qualifiant d’« impensable et offensant pour la Grèce », selon The Greek Reporter. « Certaines personnes – quelle que soit leur origine, à moins que les Israéliens aient perdu leur statut d’êtres humains – ont payé leur billet pour ce navire et ont choisi de passer leurs vacances en Grèce. Et d’autres s’imposent par la force – pour des raisons qui leur appartiennent – et les en empêchent » a-t-il lancé.

Ce n’est pas la première fois que des ressortissants grecs s’organisent pour manifester leur hostilité à la brutalité de la guerre qu’Israël mène à Gaza et qui a coûté la vie à près de 60 000 personnes selon le décompte officiel du ministère de la Santé de Gaza, géré par le Hamas dont l’offensive du 7 octobre 2023, qui a fait 1 200 morts, a déclenché la guerre. L’ONU a accusé Israël cette semaine d’avoir tué plus de 1 000 Palestiniens lors de distributions d’aide. Mardi, le directeur d’un des plus importants hôpitaux de la bande de Gaza a affirmé que 21 enfants étaient morts de malnutrition et de faim au cours des 72 heures précédentes. Le gouvernement israélien ne cache enfin plus son intention de déporter les Gazaouis hors de l’enclave.

En octobre dernier, des dizaines de membres d’un syndicat de dockers grecs avaient notamment bloqué le chargement d’un conteneur de munitions destiné à Israël en signe de protestation contre la guerre de Gaza. Sur les réseaux sociaux, nombre de messages et de vidéos décrivent des actions pacifiques prises par des manifestants ou des particuliers en Grèce pour protester contre la guerre menée par Israël et soutenue par les États-Unis.