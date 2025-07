Appels à boycotter une marque libanaise de soins de la peau à cause d'une affiche d'une femme voilée

Depuis quelques jours, une marque de produits de soins de la peau fondée par l'humoriste et influenceur libanais Toufic Braidi, alias « Toufiluk », est au centre d'une controverse sur les réseaux sociaux. En cause : une affiche publicitaire, parmi d'autres, à Achrafieh, du mannequin libanais Zeinab Farès portant le voile. Une image qui semble avoir déplu à certains internautes qui ont appelé à boycotter la marque, poussant le fondateur à réagir à cette campagne.

Lancée en début d’année, Antati est une marque de produits de soins pour la peau qui se veut « propre et inclusive ». L’affiche critiquée fait partie de la toute première campagne publicitaire lancée par la compagnie dans ce quartier beyrouthin à majorité chrétienne. Cette campagne inclut d'autres affiches qui montrent, entre autres, une femme non voilée, ainsi que le créateur de la marque.

« La beauté n'a pas de religion »

« Le choix d’affichage n’avait aucunement pour but de provoquer les habitants d'Achrafieh. L’emplacement de cette affiche, tout comme les 15 autres dans le quartier, s’est fait autour de la boutique localisée à Tabaris, de manière à inciter les intéressés à visiter les lieux », explique Toufic Braidi à notre publication. « Oui, nous avons choisi de placer la photo de Zeinab à Achrafieh (...) parce que nous croyons que la beauté n'a pas de religion (...) et que le respect ne se mesure pas à l'aune des croyances », a aussi écrit Toufic Braidi sur son compte LinkedIn, réagissant à un internaute insultant l’image publicitaire en des termes grossiers par message privé sur Instagram.

Un autre internaute, qui se fait appeler « Don » et qui publie fréquemment du contenu sur X contre ce qu'il qualifie d'« islamisme politique contre les chrétiens du Liban », est allé jusqu'à appeler au boycott d'Antati. Dans son message repris plus d'une centaine de fois, il dénonce en français une « banalisation du voile à Achrafieh », et une « normalisation des normes culturelles musulmanes dans l’espace public chrétien ». « Place une publicité pour bikini dans un bastion du Hezbollah, puis parle-nous d'unité nationale », s'emporte un autre internaute, sous la publication LinkedIn de Toufic Braidi.

A contrario, d'autres internautes ont salué le « courage » et l’« inclusion » de la marque et son fondateur. « Reste fidèle à tes valeurs (...) je soutiendrai absolument Antati (...) parce qu’elle reflète l’image du Liban auquel je crois », écrit ainsi l'un d'entre eux sur LinkedIn. « Nos compatriotes musulmans ne devraient pas être attaqués de la sorte », renchérit une autre utilisatrice de la plateforme.

« Il est désolant d’observer ce genre de réaction : le Liban est à tous ! » s'exclame Toufic Braidi à L’OLJ. « Zeinab a toujours fait partie de la campagne et cela ne changera pas », lance l'humoriste, en parlant du modèle. « Nous ne vous laisserons pas, ni vous ni personne d'autre, colorer le pays de haine. (...) Chaque image que nous voyons dans les rues du Liban devrait être l'image d'un pays réel, avec ses musulmans, ses chrétiens et ses non-croyants, avec ses différences et son amour, loin de la peur. Nous allons continuer de la sorte, nous en sommes fiers et nous ne nous tairons pas (...) », promet le trentenaire sur LinkedIn.

L'humoriste aux 1,6 millions de followers sur Instagram avait subi les foudres de la Sûreté générale qui l'avait interrogé et lui avait brièvement confisqué son passeport à l'Aéroport international de Beyrouth en 2021, en raison de critiques contre le président de la République de l'époque, Michel Aoun.