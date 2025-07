Violences à Soueida : le cheikh Akl druze reçoit le soutien de Raï

Le cheikh Akl druze, Sami Abi el-Mona, a reçu lundi un appel du patriarche maronite, Béchara Raï, durant lequel ce dernier a « fait part de son soutien à la communauté druze et à ses membres », à l'heure où des combats violents ont opposé la semaine dernière des druzes à des bédouins sunnites à Soueida, en Syrie. Un cessez-le-feu entré en vigueur dimanche a mis un terme à ces violences qui ont fait plus de 1 000 morts en une semaine.

Les deux religieux ont également discuté de la possibilité de tenir un « sommet spirituel pour discuter de la situation actuelle et travailler à la paix civile et l'unité nationale », indique un communiqué relayé par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Le cheikh a également reçu des appels et des messages de soutien de la part du ministre de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, l'évêque Boulos Matar, le président de la municipalité de Bar Élias, Rida Mays, et le membre du Comité de dialogue islamo-chrétien, Mohammad Yassine. Il a par ailleurs accueilli dans sa demeure à Chanay plusieurs figures venues lui faire part de leur soutien.

« Eloigner le Liban des conflits »

Dans une déclaration lundi, le président libanais, Joseph Aoun, a salué pour sa part « les prises de position rationnelles du mufti de la République, Abdellatif Deriane, et du cheikh Akl druze, Sami Abi el-Mona, de l'ancien ministre Walid Joumblatt, et des anciens chefs de gouvernement, Nagib Mikati, Fouad Siniora et Tammam Salam, qui ont contribué à apaiser les tensions et éloigner le Liban des conflits qui l'entourent ». Il a par ailleurs critiqué ceux qui ont « haussé le ton face aux événements fâcheurs survenus dernièrement en Syrie».

Le président Aoun a appelé lundi les Libanais « à unir leurs efforts et à se comporter de manière objective et responsable » afin d'éloigner le pays des conflits dans la région. Il a indiqué que son but est de « garantir la sécurité du pays et éviter le déclenchement d'une guerre que personne ne pourra supporter ». « Il s'agit d'une chance pour protéger le Liban, comme nous avions fait lors du conflit entre Israël et l'Iran, durant lequel nous avions déployé nos efforts pour tenir le Liban loin de la guerre », a-t-il précisé.

Les événements de Soueida ont font craindre des débordements et des tensions communautaires au Liban. C'est dans ce cadre que les cheikhs Deriane et Abi el-Mona, ont appelé vendredi, lors d'une conversation téléphonique, à « éviter de tomber dans le piège de la sédition ». Le chef de l'État a pour sa part présidé vendredi une réunion sur la « situation sécuritaire » dans le pays, tandis que le leader druze et ancien chef du Parti socialiste progressiste (PSP) Walid Joumblatt a appelé dimanche à l’ouverture d’un dialogue entre toutes les composantes en Syrie sous la direction des autorités. Prenant le contre-poids de ces appels au calme, l'ancien ministre druze Wi'am Wahab a pour sa part enjoint à la lutte armée à Soueida.