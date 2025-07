Appel à la lutte armée en Syrie : Wi'am Wahab, cet adepte de polémiques en tout genre

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Connu pour ses accès d'humeur et ses interviews décalées, Wi'am Wahab est revenu cette semaine sur le devant de la scène, avec son appel sur X à lancer « l'armée du Tawhid », une milice dont le but serait de soutenir les druzes de Soueida, en Syrie, en proie à des violences sans précédent depuis plusieurs jours. L'ancien ministre est même allé jusqu'à inviter le Hezbollah à se joindre à la partie, à l'heure où le parti chiite, fortement affaibli par sa récente guerre contre Israël, est appelé à se débarrasser de ses armes d'ici à la fin de l'année.Adepte de polémiques en tout genre, ce n'est pas la première fois que cet ancien allié de Bachar el-Assad fait parler de lui. En 2011, il avait ainsi comparé les Saoudiennes portant la « abaya » à « des sacs-poubelles noirs », provoquant un tollé dans les milieux sunnites et...