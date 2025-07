Georgia Makhlouf, lauréate du 1er Prix Méditerranée des lecteurs à Perpignan

L’écrivaine franco-libanaise Georgia Makhlouf a remporté le tout premier Prix Méditerranée des lecteurs, décerné par le cercle « Des livres et nous » de la Médiathèque de Perpignan pour son ouvrage Pays amer (Presses de la Cité). Le résultat a été proclamé à l’issue d’un vote organisé par les lecteurs et lectrices engagés dans cette initiative portée par les bibliothécaires de la ville. Ce prix, nouvelle déclinaison participative du prestigieux Prix Méditerranée, vise à mettre à l’honneur une œuvre contemporaine ayant su toucher un large lectorat. La récompense de Georgia Makhlouf salue l’originalité et la profondeur de son écriture, ancrée dans les tensions et les résonances de l’espace méditerranéen. Le roman lauréat est une fiction librement inspirée de la vie de Marie el-Khazen (1899-1983), première femme photographe libanaise. Lire aussi Terre des femmes Le prix lui sera remis à l’automne prochain à Perpignan, aux côtés des autres lauréats du Prix Méditerranée 2025. Rappelons que le palmarès, annoncé en avril dernier, distingue cette année un autre Libanaise, Carmen Boustani, Prix Méditerranée Essai pour May Ziadé, la passion d’écrire (Des femmes). C'est Pierre Adrian qui avait remporté le Prix Méditerranée pour Hôtel Roma (Gallimard), Dimitris Sotakis, le Prix Méditerranée Étranger pour Demi-cœur (Intervalles), Clara Breteau, Prix du premier roman pour L’avenue de verre (Seuil) et Olivier Catel, Prix Spiritualités pour Jérusalem, Un cœur de paix (Cerf). Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

