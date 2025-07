Semaine sanglante au Liban : 16 morts dans des frappes israéliennes depuis lundi

Le Liban a connu une semaine particulièrement meurtrière, marquée par une série de frappes israéliennes dans la Békaa et le sud du pays. Depuis lundi, au moins seize personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils et des combattants du Hezbollah.Jeudi soir, un enregistrement vocal d’une fillette de dix ans suppliant : « Venez m’aider, papa et maman sont en train de mourir », a bouleversé les réseaux sociaux libanais. L'armée israélienne avait touché leur maison à Qabrikha (Marjeyoun), tuant ses parents, Jaafar Hijazi et Rachida Babari. Le Hezbollah avait par la suite revendiqué Hijazi comme étant l’un de ses combattants. En revanche, selon la plateforme d’information locale Eye on Lebanon, il s’agissait d’un « travailleur acharné, habitant le Sud ».Jeudi encore, Israël a « frappé et...

