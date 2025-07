Un couple tué dans une frappe de drone nocturne israélienne sur Qabrikha

Un drone israélien a largué deux bombes jeudi soir sur une maison voisine du cimetière de Qabrikha, dans le caza de Marjeyoun au Liban-Sud, tuant un homme et sa femme, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah et le ministère libanais de la Santé. La fille du couple, âgée de dix ans, a survécu à l'attaque.Le ministère de la Santé a confirmé vendredi ce bilan de deux morts à Qabrikha et précisé que la femme avait succombé à des « blessures graves » après le tir. De son côté, le Hezbollah a annoncé que l'homme faisait partie de ses rangs et l'a identifié comme Jaafar Hijazi, originaire de Qabrikha. Son épouse s'appelait Rachida Babari.Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah le 27 novembre 2024, après deux mois d'escalade et onze mois de guerre d'usure, au...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte