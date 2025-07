Décès d'un cheikh druze de Soueida qui avait été filmé en train d'être rasé par des combattants

Des sources proches du cheikh druze Marhaj Chahine, âgé de 80 ans, ont annoncé son décès mercredi, rapporte un média local de Soueida, Sweida24. Cette annonce intervient à la suite de l’humiliation du cheikh par un groupe armé, dans la ville d’al-Thaala, dans la banlieue ouest de Soueida, dans le cadre des affrontements meurtriers entre combattants druzes et bédouins qui se poursuivent depuis le 13 juillet. Les causes de son décès n'ont pas été communiquées. Lire aussi À Soueida, « c’est le chaos dehors, il y a des terroristes dans les rues » Une vidéo publiée par le média arabophone Sabreen News a fait le tour des réseaux sociaux entre mardi et mercredi, montrant le cheikh Chahine se faisant raser la moustache de force par des individus d'un groupe armé. Des sources citées par...

